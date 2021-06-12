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"Türkiye Ligi’nde başarılar diliyorum"

Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun ilk takım organizasyonu Pembe Soyadlı Anı Turnuvası’nda şampiyonluğu alan ARUCAD Anka, kupasını ARUCAD Garden’da Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi’ye takdim etti.

12 Haziran 2021 Cumartesi 10:54
"Türkiye Ligi’nde başarılar diliyorum"
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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) sponsoru olduğu ARUCAD Anka, 5 Haziran’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda düzenlenen Pembe Soyadlı Büyük Takımlar Anı Şampiyonası’nda erkekler kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Pandemi sebebiyle bir yıldan uzun bir süre masa tenisi maçları düzenlenemiyordu. Pandeminin ardından düzenlenen ilk turnuvada şampiyon olan ARUCAD Anka takımı, kazandıkları kupayı Rektör Prof. Asım Vehbi’ye taktim etti. ARUCAD Anka takımıyla birlikte vakit geçirip yemek yiyen Rektör Vehbi, gecenin sonunda şu ifadelerde bulundu: “Öncelikle sporcularımızı ve hocalarını yürekten kutlarım. Sanat-tasarım-iletişim odaklı bir üniversite olarak spor alanında yeni yeni adımlar atmaktayız, bu zafer bizim için oldukça gurur ve mutluluk verici. ARUCAD Anka’yla birlikte masa tenisini öncelikli spor dalımız olarak ilan ediyor ve ileriki dönemde üniversitenin içinden de bir takım çıkmasını temenni ediyorum. ARUCAD Anka’nın Başkanı Ahmet Aknar Hocamızı da ayrıca tebrik ediyor, antrenörümüze ve sporcularımıza önümüzdeki turnuvalarda ve Türkiye Ligi’nde başarılar diliyorum.”

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