Türkiye-Libya anlaşmasının yankıları sürüyor...

libya konusunda dünyanın gözü dün Ankara ve Moskova'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İtalya Başbakanı Conte ile görüşürken, Moskova'da Libyalı taraflar ateşkes konusunda müzakere masasındaydı.

Libya'da birçok ülkenin dahil olduğu diplomatik ve siyasi tartışmalar devam ederken, Berlin önümüzdeki günlerde kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak.

Yeni Şafak, 'bölgedeki diplomasi trafiği dengeleri nasıl değiştirecek?' sorusunu uzmanlara sordu.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Mehmet Kancı'ya göre, Libya ile imzalanan mutabakat Türkiye'ye hem uluslararası hukuk alanında hem de psikolojik düzeyde tartışılmaz bir üstünlük sağladı.

Türkiye ile Libya anlaşması Doğu Akdeniz'de yeni dönem başlattı.

Türkiye'nin bu adımı ile birçok dengenin değiştiğine dikkat çeken Kancı, şöyle devam etti:

"Türkiye bu hamlesiyle yalnızca Doğu Akdeniz'de Atina merkezli olarak tanzim edilen kendisini izole etmeye yönelik çabalara son vermekle kalmadı. İtalya'nın EastMed adı verilen enerji projesine imza koymasının da önüne geçerken, İsrail ve Mısır'ın hem bu projeyi hem de Doğu Akdeniz'deki MEB alanlarını sorgulamalarını sağladı"

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM ÇABALARI SONUÇ VERMEZ

Türkiye'nin askeri girişimleri ile birlikte Rusya ve Almanya'nın Libya konusunda aktif şekilde devreye girmesini tetiklediğine dikkat çeken Kancı, şunları söyledi:

"İtalya Başbakanı, Moskova'daki Libya zirvesiyle eş zamanlı olarak Ankara'yı ziyaret etti. Bu esnada Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışişleri bakanları, Yunanistan Başbakanı Mitçotakis'in de Washington temaslarından Türkiye'ye karşı eli boş dönmesinin etkisiyle, Atina'da bir nevi teselli görüşmesi yapmaktaydılar. 19 Ocak'ta Libya için Berlin'de düzenlenecek zirveye davet edilip edilmeyecekleri belli olmayan Avrupa Birliği'nin bu iki üyesinin, Doğu Akdeniz'deki enerji arama ve sondaj faaliyetleri konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulatmaya yönelik çabalarının da sonuç vermeyeceği anlaşılıyor."

HAFTER'İ DESTEKLEYENLER GERÇEKLERİ KABUL ETTİ!

"Türkiye ise Moskova ve Ankara zirveleri ile yalnızca Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta değil, Suriye'de de dengeleri tesis edecek adımları yürürlüğe koyma imkanı buldu.Şimdi Libya ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışarıda bırakarak kurdukları oyunun gerçeğe tahvil edilemeyeceğini görenlerin önünde 1 hafta var. Libya'daki meşru yönetimi yıkmak için yola çıkan General Hafter'in hamiliğini yapan başkentler statükonun sürdürülebilir olmadığı gerçeğini kabul ettiler."

"TÜRKİYE'NİN YENİ ADIMLARINA HAZIR OLMALILAR"

"9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 'siyasette 24 saat bile çok uzun bir süredir' sözünü akılda tutarak Berlin Zirvesi'ne kadar geçecek sürede uluslararası toplumun, Türkiye'nin psikolojik ve hukuki üstünlüğünü perçinleyecek yeni adımlarına da hazırlıklı olması gerekecek."