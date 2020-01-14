banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119694
ALTIN
292.713
DOLAR
5.8933
STERLİN
7.6442
EURO
6.5652
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Sigortadan para almak için kaza yapmış gibi beyanda bulundular
5 KİŞİ TUTUKLANDI
7 metre yükseklikten beton zemine düşen kişi ağır yaraldı
YOĞUN BAKIMA ALINDI

Türkiye-Libya anlaşmasının yankıları sürüyor...

Doğu Akdeniz'de yeni bir dönemin kapısını aralayan Türkiye-Libya anlaşmasının yankıları sürüyor. Türkiye'nin asker gönderme kararının ardından Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yeni bir boyut kazandığına dikkat çeken uzmanlar, "Berlin Zirvesi'ne kadar geçecek sürede uluslararası toplumun, Türkiye'nin psikolojik ve hukuki üstünlüğünü perçinleyecek yeni adımlarına hazırlıklı olması gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Libya anlaşmasının yankıları sürüyor...

Doğu Akdeniz'de yeni bir dönemin kapısını aralayan Türkiye-Libya anlaşmasının yankıları sürüyor. Türkiye'nin asker gönderme kararının ardından Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yeni bir boyut kazandığına dikkat çeken uzmanlar, "Berlin Zirvesi'ne kadar geçecek sürede uluslararası toplumun, Türkiye'nin psikolojik ve hukuki üstünlüğünü perçinleyecek yeni adımlarına hazırlıklı olması gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.

14 Ocak 2020 Salı 08:52
Türkiye-Libya anlaşmasının yankıları sürüyor...

libya konusunda dünyanın gözü dün Ankara ve Moskova'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İtalya Başbakanı Conte ile görüşürken, Moskova'da Libyalı taraflar ateşkes konusunda müzakere masasındaydı.

Libya'da birçok ülkenin dahil olduğu diplomatik ve siyasi tartışmalar devam ederken, Berlin önümüzdeki günlerde kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak.

Yeni Şafak, 'bölgedeki diplomasi trafiği dengeleri nasıl değiştirecek?' sorusunu uzmanlara sordu.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Mehmet Kancı'ya göre, Libya ile imzalanan mutabakat Türkiye'ye hem uluslararası hukuk alanında hem de psikolojik düzeyde tartışılmaz bir üstünlük sağladı.

Türkiye ile Libya anlaşması Doğu Akdeniz'de yeni dönem başlattı.

Türkiye'nin bu adımı ile birçok dengenin değiştiğine dikkat çeken Kancı, şöyle devam etti:

banner317
"Türkiye bu hamlesiyle yalnızca Doğu Akdeniz'de Atina merkezli olarak tanzim edilen kendisini izole etmeye yönelik çabalara son vermekle kalmadı. İtalya'nın EastMed adı verilen enerji projesine imza koymasının da önüne geçerken, İsrail ve Mısır'ın hem bu projeyi hem de Doğu Akdeniz'deki MEB alanlarını sorgulamalarını sağladı"

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM ÇABALARI SONUÇ VERMEZ

Türkiye'nin askeri girişimleri ile birlikte Rusya ve Almanya'nın Libya konusunda aktif şekilde devreye girmesini tetiklediğine dikkat çeken Kancı, şunları söyledi:

"İtalya Başbakanı, Moskova'daki Libya zirvesiyle eş zamanlı olarak Ankara'yı ziyaret etti. Bu esnada Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışişleri bakanları, Yunanistan Başbakanı Mitçotakis'in de Washington temaslarından Türkiye'ye karşı eli boş dönmesinin etkisiyle, Atina'da bir nevi teselli görüşmesi yapmaktaydılar. 19 Ocak'ta Libya için Berlin'de düzenlenecek zirveye davet edilip edilmeyecekleri belli olmayan Avrupa Birliği'nin bu iki üyesinin, Doğu Akdeniz'deki enerji arama ve sondaj faaliyetleri konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulatmaya yönelik çabalarının da sonuç vermeyeceği anlaşılıyor."

HAFTER'İ DESTEKLEYENLER GERÇEKLERİ KABUL ETTİ!

"Türkiye ise Moskova ve Ankara zirveleri ile yalnızca Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta değil, Suriye'de de dengeleri tesis edecek adımları yürürlüğe koyma imkanı buldu.Şimdi Libya ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışarıda bırakarak kurdukları oyunun gerçeğe tahvil edilemeyeceğini görenlerin önünde 1 hafta var. Libya'daki meşru yönetimi yıkmak için yola çıkan General Hafter'in hamiliğini yapan başkentler statükonun sürdürülebilir olmadığı gerçeğini kabul ettiler."

"TÜRKİYE'NİN YENİ ADIMLARINA HAZIR OLMALILAR"

"9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 'siyasette 24 saat bile çok uzun bir süredir' sözünü akılda tutarak Berlin Zirvesi'ne kadar geçecek sürede uluslararası toplumun, Türkiye'nin psikolojik ve hukuki üstünlüğünü perçinleyecek yeni adımlarına da hazırlıklı olması gerekecek."

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeLibya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik Borçlarına Faiz Affı
Elektrik Borçlarına Faiz Affı
Kültür Dairesi Kktc’de Düzenlenen Festivalleri Takvimlendiriyor
Kültür Dairesi Kktc’de Düzenlenen Festivalleri Takvimlendiriyor
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 8. Ölüm Yıl Dönümü…
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 8. Ölüm Yıl Dönümü…
Oğlu Ve Özel Kalemi Dr. Küçük’ü Anlattı:
Oğlu Ve Özel Kalemi Dr. Küçük’ü Anlattı: "dr. Küçük, Kıbrıs Türkü'nün Özgürlük Mücadelesini Başlatan Kişidir"
 Elektrikte borçlara faiz affı kararı alındı...
 Elektrikte borçlara faiz affı kararı alındı...
Rum tarafından Türkiye’ye işbirliği çağrısı
Rum tarafından Türkiye’ye işbirliği çağrısı
Dr. Küçük yarın anılacak
Dr. Küçük yarın anılacak
Denktaş, Mersin'de de anıldı
Denktaş, Mersin'de de anıldı
Döviz kurları
Döviz kurları
Bin özür borcumuz olsun ey Denktaş
Bin özür borcumuz olsun ey Denktaş

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim