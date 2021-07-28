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Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti

Sönmezliler Ocağı’ndan verilen bilgiye göre, Büyükelçi Ali Murat Başçeri ziyarette yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türkü’nün var olma mücadelesi sonunda tüm kurumlarıyla işleyen bir devlete sahip olması, en önemli kazanımıdır” dedi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:00
Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti

Sönmezliler Ocağı’nı ziyaretinde Genel Başkan Erden Esenyel ve yönetim kurulu ile üyeler tarafından karşılanan Büyükelçi Başçeri, çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. 
Esenyel, Sönmezliler Ocağı’nın kuruluşundan bugüne geçirdiği evreleri anlatarak, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Sönmezliler Ocağı’nın katkı ve hizmetlerine dikkat çekti. Esenyel, “Rum tarafının uzlaşmaz tavrından dolayı bunca yılın Kıbrıs Türklerine heba ettirildiğine” işaret ederek, Türkiye tarafından da desteklenen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, egemen eşitlik temelinde yan yana iki ayrı devlet tezine tam destek verdiklerini belirtti.

BAŞÇERİ: “SİZLERİN DİRENİŞİ OLMASAYDI BUGÜNLERE GELİNEMEZDİ”
Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, Sönmezliler Ocağı’nın tarihini okuduğunu ifade ederek, “Kıbrıs Türk halkı olarak, sizler yıllarca direndiniz, garantör ülke olarak Türkiye de, anlaşmalardan kaynaklanan haklarını kullanarak, can ve mal güvenliğinizi sağlamak amacıyla müdahalede bulundu. Bu sayede adada 47 yıldan beri barış, huzur ve güven ortamı bulunmaktadır. Sizlerin mücadelesi, direnişi olmasaydı, bu günlere gelinemezdi” ifadelerini kullandı. 

“FARKLI FİKİRLER OLABİLİR, ESAS OLAN DEVLET”
Başçeri, her ülkede çeşitli konularda farklı fikirler olabileceğini, bunların demokrasinin gereği olduğunu ifade ederek, “Ancak esas olan devlettir, devlete sahip çıkmaktır. Ne mutlu size ki uzun soluklu bir mücadelede yılmadınız ve sonunda bir devlet kurdunuz, bir devlet sahibi oldunuz” dedi. 
Ali Murat Başçeri, pandemi sürecinde de Türkiye’nin yardım ve katkılarının devam ettiğini, altyapıdan, sağlığa, eğitime, sanayiye varıncaya kadar her türlü yardımın yapılması için de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın büyük duyarlılık gösterdiklerini anımsattı. 

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Büyükelçi Başçeri, varoluş mücadelesinde şehit düşen Mücahit ve Mehmetçikleri rahmetle anarken, “Hiç kuşkusuz burada bulunan sizler de gazisiniz. Sizlere de teşekkür eder, sağlıklı ömürler dileriz” şeklinde konuştu.
Kendisinin ayrımcılığa şiddetle karşı olduğunu vurgulayan Başçeri, “Kimimiz Türkiye’de doğdu, kimimiz Kıbrıs’ta... Neticede köklerimiz aynı ve hepimiz de Türk’üz” dedi.
Toplantı sonunda Büyükelçi Ali Murat Başçeri, Rum yer altı tedhiş örgütü EOKA’nın faaliyete geçmesinden sonra Türk tarafında savunma amacına yönelik çalışmalar aşamasında bomba yaparken şehit düşen Ulus Ülfet, Mustafa Ertan, İsmail Beyoğlu ve Kubilay Altaylı’nın büstleri önünde Sönmezliler Ocağı camiası ile birlikte fotoğraf çektirdi.
  
 

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Son Güncelleme: 28.07.2021 15:31
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