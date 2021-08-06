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Türkiye KKTC'ye aşı-ilaç hibe edecek

Türkiye KKTC'ye çeşitli miktarlarda aşı ve ilaç hibesi yapacak. Hibe edilecek ilaçlar arasında Favipiravir de bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer milletlerarası antlaşmada Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe sağlanacağı duyuruldu.

06 Ağustos 2021 Cuma 10:05
Türkiye KKTC'ye aşı-ilaç hibe edecek

Türkiye, KKTC’ye çeşitli miktarda aşı ve ilaçtan oluşan hibe yardımı yapacak. Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan milletlerarası andlaşmaya göre, hibe; çeşitli miktarlarda kızamık, kabakulak, difteri, hepatit B, kuduz, su çiçeği, tetanoz, grip, BCG ve karma aşılar ile anti serumlar ve çeşitli ilaçlardan oluşuyor. Hibe kapsamında Koronavirüs tedavisinde kullanılan 100,000 kutu Favipiravir de bulunuyor.

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SOMALİ'YE DE 30 MİLYON DOLAR HİBE EDİLECEK

Türkiye'nin Somali'ye, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlamasına ilişkin anlaşma yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan milletlerarası antlaşmaya göre, Türkiye, Somali'ye bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanılmak üzere aylık 2,5 milyon dolar olmak üzere, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
TC AŞI İLAÇ DESTEK
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