Türkiye KKTC'ye aşı-ilaç hibe edecek

Türkiye, KKTC’ye çeşitli miktarda aşı ve ilaçtan oluşan hibe yardımı yapacak. Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan milletlerarası andlaşmaya göre, hibe; çeşitli miktarlarda kızamık, kabakulak, difteri, hepatit B, kuduz, su çiçeği, tetanoz, grip, BCG ve karma aşılar ile anti serumlar ve çeşitli ilaçlardan oluşuyor. Hibe kapsamında Koronavirüs tedavisinde kullanılan 100,000 kutu Favipiravir de bulunuyor.

SOMALİ'YE DE 30 MİLYON DOLAR HİBE EDİLECEK

Türkiye'nin Somali'ye, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlamasına ilişkin anlaşma yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan milletlerarası antlaşmaya göre, Türkiye, Somali'ye bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanılmak üzere aylık 2,5 milyon dolar olmak üzere, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak.