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Türkiye, KKTC'ye 500 Yataklı Hastane Yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KKTC'ye Türkiye tarafından 500 yataklı bir hastane yapılacağını açıkladı.

Türkiye, KKTC'ye 500 Yataklı Hastane Yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KKTC'ye Türkiye tarafından 500 yataklı bir hastane yapılacağını açıkladı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 19:19
Türkiye, KKTC'ye 500 Yataklı Hastane Yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KKTC'ye Türkiye tarafından 500 yataklı bir hastane yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, eşliğinde Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesini ziyaret etti. Koca, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Özellikle son dönemde Başbakan Tatar ve Sağlık Bakanı Pilli'nin KKTC için bir hastane ihtiyacını gündeme getirdiklerini bildiklerini söyleyen Koca, bu konuda yoğun temaslarda bulunduklarını anlattı.

Sağlık alanında iş birliği

Bakan Koca, bu çerçevede özellikle Kıbrıslı soydaşların sağlık alanındaki ihtiyaçlarına yönelik iş birliğini devam ettirdiklerini belirtti.

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KKTC'yi Türkiye'den ayrı görmediklerini anlatan Koca, Türkiye'nin tüm birimleriyle dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin haklı davasının yanında olduğunu, yarın da olacağını vurguladı.

Koca, ziyaret sırasında hastaneyi ve yapılan hizmeti yerinde gördüklerini anlatarak, "Hem göz kliniğinde hem de kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi servisinde yatan hastaları da ziyaret ettik. Her türlü kalp ameliyatı ve böbrek naklinin yapılabilir olduğu bir ortam olduğunu gördük" dedi.

270 dönümlük bir arazide inşa edilecek

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin 42 yıl önce faaliyete geçtiğini hatırlatan Koca, şöyle konuştu:

"Hastanenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerektiği ortada. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, KKTC'de bir hastane yapılmasını gelmeden önce konuştuk. Daha önce gündemimizde 400 yataklı bir hastane vardı. Cumhurbaşkanımız, '400 yataklı değil KKTC için 500 yataklı bir hastane yapacağımızın sözünü verin' diye beni gönderdi. Bu müjdeyi vermek ve yapımını takip etmek üzere, iş birliği içerisinde olacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum."

Koca, hastanenin çevre yoluna yakın ve 270 dönümlük bir arazide inşa edilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Koca, söz konusu hastanenin, bütün disiplinleri, branş çeşitliliği, insan kaynağı ve teknik altyapısıyla yetkin bir sağlık üssü olarak planladıklarını sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 15.02.2020 20:29
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeHasteneKktcSağlık Bakanlığı
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