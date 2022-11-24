Türkiye, KKTC'ye 2.5 milyar TL ek kredi sağlayacak

Türkiye, KKTC'ye 448 milyon TL'si hibe olmak üzere toplam 2.5 milyar TL ek kredi sağlayacak.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), 448 milyon TL'si hibe olmak üzere toplam 2.5 milyar TL ek kredi sağlayacak.

TC Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türkiye ile KKTC arasında 14 Nisan'da imzalanan iktisadi ve mali anlaşmaya ek milletlerarası andlaşmaya göre, Türkiye'nin KKTC'ye sağlayacağı 448 milyon TL hibe ek ödenek altyapı yatırım ve reel sektör projelerinin finansmanında kullanılacak.

Söz konusu anlaşma kapsamında Türkiye tarafından sağlanacak kredi yardımlarına da 2.05 milyar TL ödenek eklendi. Ek kredinin, KKTC'nin bütçe açığı, kamu sektörü ve reform destekleme kalemlerinin finansmanında kullanılması öngörülüyor.