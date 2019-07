Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın (KTTO) organize ettiği "Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı" başladı.

Lefkoşa Golden Tulip'te yer alan konferansın açılış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, forumun eş başkanlar Mustafa Genç ve Cihat Lokmanoğlu yaptı.

OKTAY

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasında, karşısında son derece kararlı ve motivasyonu yüksek bir toplantı görüldüğünü ifade ederek, toplantının sonuçlarının takipçisi olacaklarını söyledi.

Oktay, KKTC'de olmaktan ve iki ülke arasındaki iş ve ticaret işbirliğinin pekiştirilmesi amacı taşıyan forumun başarılı olmasını ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İş insanlarına, yatırıma önem verdiklerini, turizm, eğitim, tarım, bilişim alanlarının ele alınacağı toplantıda çıkacak sonuçlar çerçevesinde her daim yatırımcıların yanında olacaklarını söyleyen Oktay, salondakilere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

KKTC’de kurulan yeni hükümete başarılar dileyen Oktay, Rumların Kıbrıslı Türkleri dışlaması ve haklarını gasp etmesi girişiminden sonra kurulan KKTC Devleti'nin yıllar içinde büyük mesafe kat ettiğini, her geçen gün devletin pekiştiğini, haklarına, eşitliğine, egemenliğine sonuna kadar sahip çıktığını belirtti.

Oktay, garantör ülke Türkiye'nin Kıbrıs'ta her zaman çözüm için hep samimi olduğunu, ancak karşılık bulamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen çözüm olmadı. Bu iyi niyetli tavırlara rağmen Kıbrıslı Türklere halen uygulanan izolasyonlar, akıl ve vicdani zorluyor. Kapsamlı bir çözüm için omuz omuza birlikte hareket etmeye devam ediyoruz. Hedef; siyasi eşitliğin mutlak sağlanması ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunmasıdır.

Milli davamızdaki gönül birlikteliğimiz, KKTC'nin ekonomik açıdan kabuk değiştirmesi ve gelişmesi için de sürüyor. Bu yüzden ekonominin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü işbirliğine destek veriyoruz.

Kıbrıs'ta çözüm ve barış için istikrar, ekonomik gelişme ve halkın refahı çok önemli. KKTC ekonomisinin rekabetçi bir yapıya ulaşması öncelikli hedefimizdir. Ülkede yaşam standardının yükseltilmesi için önemli destekler verildi ve vermeye devam ediyoruz.

Turizm, eğitim alanları desteklendi. Milli gelir 12 bin 500 dolara kavuştu. KKTC, bunu daha da yükseltecek potansiyele sahiptir.

Büyük çaplı altyapı yatırımları ve ekonomik programların desteklenmesi elzemdir. Yapısal reformlar zaman kaybetmeden uygulanmalı. Bunun için siyasi cesaret, birlik - beraberlik gerekli. Esas yük KKTC'de ama biz de yanında olacağız.

Türkiye, yükselen ekonomisiyle iş insanlarına yatırım yapmak isteyenlere destek veriyor.

Türk ekonomisinin gelişmesi buradaki işbirliklerine de olumlu yansıyacak. Yeni başarı hikayeleri; yapılacak yeni yapısal reformlarla başarılabilir. Kıbrıslı Türk insanlarına da kapımız açıktır. Her türlü yatırımı destekleriz.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi kesinlikle yeterli değil, Reformlar, işbirlikleri tam anlamıyla uygulanmalı tamamlanmalı. İkili ticaret hacminin artırılması, ticaretin Türk Lirası üzerinden yapılması ve bürokrasiyi azaltmak için çalışmalar yapıyoruz."

Fuat Oktay, yerel kalkınmanın sağlanması için özel kamu işbirliklerinin önemli olduğunu, bunun güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, buna destek verdiklerini kaydetti.

Teşviklerin artırılması, bilişim alanı ve tarımsal üretimin daha fazla desteklenmesi ve tarımsal üretimin artırılmasının ekonomiyi yükselteceğini belirten Oktay, eğitim ve turizmin uluslararası alanda daha etkin tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Oktay, KKTC'de finans ve mali disiplinin şart olduğunu, bu alanda somut adımlar atılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Temenni ile yetinmeyin. Tüm bu hedeflere birlikte cesaretle hareket etmekle olur. KKTC'nin potansiyeli verimli iş birliklerine dönüştürülmeli. Bahane üretme lüksümüz yok. Yabancı sermayeden korkmayın. 3. ülkelerle de işbirliği yapın. Bu toplantıda el ele verin neler yapacağınızı ortaya çıkarın biz de destek verelim. İsabetli bir yol haritası için form sonucuna önem veriyoruz."

Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının siyasi ekonomik ve ahdi tüm haklarını sonuna kadar korumaya kararlı olduğunu da vurguladı.

Oktay, Türkiye'nin hem kendi kıta sahanlığı hem de KKTC'nin kıta sahanlığında hak ve çıkarlarını korumak için her adımı atmaktan çekinmeyeceğini tüm dünyaya buradan duyurduğunu söyledi.

"Türkiye'yi yok sayanlar, Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelenler tek başlarına hedeflerine ulaşamaz" diyen Oktay, Fatih sondaj gemisinin kararlılıklarını ortaya koyduğunu kaydetti.

Oktay, bölgede işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiğini, bunun bölgedeki istikrarı ve barışı sağladığını ifade etti.

Fuat Oktay konuşmasının sonunda, KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durmasına, kalkınmasına, ekonomisinin güçlenmesine katkı koymaya devam edeceklerini, forumun da buna vesile olmasını temenni etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, "Hükümet olmak kolay değil, biraz şans biraz kısmet ister" dedi ve dövizdeki düşüşü örnek verdi.

"Türk hükümeti de yanımızda" diyen Tatar, Oktay ve Hisarcıklıoğlu'na her zaman KKTC'nin yanında olduğu için teşekkür etti.

Tatar, ülkede öğrenci sayısının 100 bini geçtiğini, ancak hedefin 150 bin olması gerektiğini, bu konuda üniversitelerin altyapısının yeterli olduğunu söyledi.

Mali disipline önem verdiklerini, hayat pahalılığı kesintisini örnek vererek bazı tedbirleri almak zorunda olduklarını söyleyen Tatar, şöyle devam etti:

"Ekonomi büyütemezsek, öğrenciyi yatak kapasitesini artırmazsak, enerji sorununu çözemezsek, suyu tarıma veremezsek gelişemeyiz.

Ülkede reformlar için istikrarlı hükümetler gerekli. Kamu Reformu için Meclis birlikte çalışmalı. Ülkede refah, ekonomi birlikte çalışarak geliştirilebilir.

Dünyada başarılı olan Kıbrıslı Türkleri ülkeye çekebilmeli, hep birlikte ülkeye sahip çıkmalı ve geliştirmeliyiz.



Yarım asırdır Kıbrıs Türk halkı büyük bir başarı öyküsü yazmıştır.Turizm, eğitim, su projesi ülkenin marka değerini artırdı. Elektriğin ucuzlatılması için de çalışıyoruz.Girişimcilik ruhu hükümetimiz tarafından desteklenecek. Bu forum inşallah hayırlara vesile olur."Başbakan Tatar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kararlı bir duruş sergilediğini, KKTC ve Türkiye’nin haklarını kararalı bir şekilde koruduğunu belirterek, teşekkür etti.Tatar, "Türkiye her alanda yanımızda olduğu sürece KKTC devleti de her alanda gelişecektir" dedi.Başbakan Tatar, hükümetin burada alınacak kararların arkasında duracağını ve ülkede refahın artırılması için birlik - berberlik içinde çalışarak geleceğe, gençliğe sahip çıkacaklarını söyledi.Forum Eş Başkanı Mustafa Genç de konuşmasında, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için kurulan formun KKTC'nin geleceğine yatırım yapacağını kaydetti.Genç, yeni yapılacak işbirlikliyle KKTC'yi geliştirmek, ortak yatırımlar yapmak hedefinde olduklarını belirterek, turizm, bilişim, sulu tarım turizm eğitim alanlarında çalışmalar yapacaklarını söyledi ve şöyle devam etti:"Yapacak çok işimiz var. Yatırım ortamı iyileştirilmeli. İş yapmayı, yatırım yapmayı özendirecek, ekonomiyi büyütecek, istihdamı artıracak reformlar hemen hayat bulmalı."Forum Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu da, 1 yıl önce kurulan formu kurumsallaştırdıklarını ifade ederek, Türkiye ve KKTC iş insanlarına destek verenlere teşekkür etti.Lokmanoğlu, yatırımların önünün açılması için projeler geliştirip yetkililerden destek isteyeceklerini söyledi.KTTO Başkanı Turgay Deniz de, Kıbrıs Türk halkının bugün yeni bir varoluş mücadelesi verdiğini, bu toplantıda ekonomik sorunların konuşulacağını kaydetti.Deniz, Kıbrıs'ın güvenlik, doğalgaz ve benzeri sorunları olduğunu, ama bu konularda güçlü olmak isteniyorsa ekonominin güçlü olması gerektiğini ifade etti.Deniz, "Uzun vadeli düşünmek önemli, Geleceğimiz verimli bir ekonomidedir, huzurlu bir yaşam, güven ve güçlü bir ekonomi için Türkiye ile ilişkilerin bütünleşmesi kaçınılmazdır. Söylemek kolay ama yapmak zordur bu yüzden ciddi reformlar gerekiyor" dedi.Rekabetçi olmak için daha donanımlı insan kaynakları gerektiğini ve yatırımın önünün açılması gerektiğini ifade eden Deniz, "Eğitim sistemi yenilenmeli, meslek eğitimi sistemi yeniden geliştirilmelidir" dedi.Turizm, yüksek öğrenim, sulu tarım ve sanayi sektörlerinin; Türkiye pazarı ile adapte olmasıyla gelişebileceğini ifade eden Deniz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a; "Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesi Türkiye sayesindedir. Ekonomik mücadelemizde de desteğinizi her zaman yanımızda bulduk. Protokol çok büyük önem taşıyor. Bu protokol altyapının geliştirilmesi için önemli bu kaynak, bir an önce aktarılmalıdır. Bütün piyasaya can suyu görevi görecek" diye seslendi.Deniz, Başbakan Tatar'a da; "İş ortamı acilen iyileştirilmeli. Yeni yatırımlarla ekonomi canlanabilir. Halkın üstündeki vergi yüklerini azaltın, halk kazanacak yatırım yapacak istihdamın önü açılacak" diye seslenirken, Hisarcıklıoğlu'na da; "Kıbrıslı Türklerin, KKTC'nin Türkiye'deki tanıtımının doğru yapılmasını üstlenmenizi istiyoruz. Türkiye'de KKTC'nin kültür, tarih, insanların yaşam tarzı, doğal zenginliklerinin daha iyi tanıtılmasına ihtiyaç var, desteğinizi bekliyoruz" dedi.Deniz, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda gelişmesi ve refahı için Türkiye'nin desteğini her zaman beklediklerini kaydetti.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, konferansın mimarları Oktay ve Tatar'a, ayrıca Deniz ile eş başkanlara teşekkür etti.Hisarcıklıoğlu, burada gördüğü gönül birlikteliğinin gelecek adına ümit verdiğini belirterek, ekonomisi büyüyen, refahı yükselen, kendi ayakları üzerinde duran uluslararası hukuka dahil olan bir KKTC istediklerini söyledi.KKTC'ye uluslararası alanda destek verdiklerini ve her zaman vereceklerini, birlikte çalışacaklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu amaçla işadamları olarak bu forumu kurduklarını, bugün buraya 100'e yakın iş insanıyla geldiklerini, yatırımda Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını gösterdiklerini, yatırımların geliştirilmesi için de destek verdiklerini kaydetti.Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:"Türkiye olarak, iş dünyası olarak KKTC'nin gelişmesi, yatırımların artırılması için her türlü desteği vereceğiz. Türkiye'nin ekonomik gelişmesi, yatırım hacminin yükseltilmesi tecrübesini KKTC'ye aktaracağız. Yatırımın önünün açılması için, ekonominin gelişmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Kıbrıs, dünyanın en güzel adalardan biri. Gelecek burada. Bilişim, turizm, eğitim alanlarında yeni girişimler çok önemli. Coğrafya artık önemli değil. Dünyanın her yerine bilişimle ulaşılabiliyor. Hedef; tüm dünyada iş yapabilen şirketler çıkarmak olmalı. Eko sisteme dahil olmak için işbirlikleri gerekli. Kıbrıs’ın, Akdeniz'de bir istikrarlı, cazibe merkezi, gelişmiş, refah sahibi bir ada olmasını istiyoruz."Forumun açılışına Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, iş insanları ve diğer yetkililer katıldı.Forumda açılışın ardından teknik düzeyde değerlendirmeler yapılacak.Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve Deniz, konuklara hediye takdiminde de bulundu.