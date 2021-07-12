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Türkiye, KKTC tarım sektöründe 5 bin 663 üreticiye, 9 milyon 968 bin TL hibe verdi

Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’de covid-19 salgınından zarar gören, bitkisel ürün üreticisi, arıcı ve balıkçı toplam 5 bin 663 üreticiye, 9 milyon 968 bin TL hibe salgın ödemesi yaptı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 19:00
Türkiye, KKTC tarım sektöründe 5 bin 663 üreticiye, 9 milyon 968 bin TL hibe verdi

Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’de covid-19 salgınından zarar gören, bitkisel ürün üreticisi, arıcı ve balıkçı toplam 5 bin 663 üreticiye, 9 milyon 968 bin TL hibe salgın ödemesi yaptı.

Konuyla ilgili Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada; “Covid-19 salgının başından beri KKTC’ye her türlü desteği veren Türkiye, imzalanan mali protokol çerçevesinde bu desteğini kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye, başta tarım, sanayi, ticaret, turizm, ulaştırma, eğitim, kültür sektörleri olmak üzere toplumun hemen her kesimine geri ödemesiz hibe destek programları kapsamında katkı yapıyor” denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın belirlediği kriterler üzerinden, tarım sektöründe faaliyet gösteren ve salgından olumsuz etkilendiği değerlendirilen bitkisel ürün üreticisi, balıkçı ve arıcılara, hibe şeklinde 9 milyon 968 TL salgın destek ödemesi yapıldığı dile getirilen açıklamada geri ödemesiz yapılan salgın destek ödemelerinin, bitkisel ürün üreticisi, arıcı ve balıkçı toplam 5 bin 663 üreticinin hesabına yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre destek miktarı şu kriterlere göre belirlendi:
Tahıl ve yem bitkisi üretimi (30-500 dönüm arası): 12 TL/Dönüm; 
Sulu yem bitkisi üretimi (10-100 dönüm arası): 40 TL/Dönüm
Sebze ve yemlik baklagil üretimi (5-70 dönüm arası): 10 TL/Dönüm
Meyve ağacı (5-70 dönüm arası): 40 TL/Dönüm

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Patates üretimi (5-30 dönüm arası): 100 TL/Dönüm
Modern sera ve iklim kontrollü sera: 750 TL/Dönüm
Örtü altı: 500 TL/Dönüm
Alçak tünel: 250 TL/Dönüm
Arıcılık (20-300 kovam arası): 15 TL/Kovan
Balıkçılık: 1.000/Balıkçı

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Son Güncelleme: 12.07.2021 19:54
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