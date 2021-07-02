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Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması kapsamında salgın destek ödemesi yapılıyor

02 Temmuz 2021 Cuma 17:15
Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması kapsamında salgın destek ödemesi yapılıyor

BAŞVURULAR 11 TEMMUZ KADAR ONLİNE OLARAK KABUL EDİLECEK

Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında salgın destek ödemesi yapılıyor.

Esnaf ve Zanaatkarlar salgın destek başvuruları, esnaf.kei.gov.tr ve esnaf.yaga.gov.ct.tr adresinden 11 Temmuz saat 00.00’a kadar online olarak alınacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Esnaf ve Zanaatkarlar Salgın Destek Programı”nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen projeler arasında yer alan program olduğu kaydedildi.

Pandemi nedeniyle kapalı kalan mikro ve küçük işletmelere 15 Milyon TL finansal destek sağlanması amacıyla geri ödemesiz (hibe) olarak düzenlenen program, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve ekonomik İşbirliği Ofisi (KEI) ve KKTC Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA) tarafından yürütülecek.

KKTC’de salgından zarar gören kesimlere, Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında salgın destek ödemesi yapılıyor.

ŞAHIS, MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE FİNANSAL DESTEK BAŞVURUSU BAŞLADI

Türkiye, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ve ekonomik sıkıntıların aşılması yönünde KKTC’deki çeşitli sektör, esnaf ve zanaatkârlara maddi desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda, şahıs, küçük ve mikro işletmelere yönelik Kovid-19 salgını finansal destek programı hazırlandı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından ödemelerin en hızlı şekilde yapılması hedeflenmektedir.

Söz konusu program, 9 kişiden az işçi çalıştıran, 2020 yılındaki cirosu 2 milyon TL’nin altında olan, KKTC Hükümeti tarafından yayımlanan pandemi nedeniyle kapatılan sektörler olarak resmi gazetede belirtilen tarım ve turizm dışında ve şimdiye kadar KKTC hükümeti dışında başka bir kuruluştan salgın desteği almamış olan, aşağıda yer alan sektörlerdeki işletmeleri kapsamaktadır.

USUL VE ESASLAR:

Şahıs, küçük ve mikro işletmelere yönelik Kovid-19 salgın dönemi finansal destek programıdır. Programa başvurmak için gerekli şartlar şunlardır:

        •  Gerçek kişi / tüzel kişi olmak,

        •  KKTC’de kurulmuş olmak,

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        •  En fazla 9 işçi (İşletme Direktörleri de dahil olmak üzere) istihdam etmek. (Sosyal Sigortalar Dairesi kaydı başvuru ilanından önceki ilk işgünü itibariyle baz alınacaktır.)

  • KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi kaydı olmak,
  • Gelir ve Vergi Dairesi kaydı olmak,
  • 2020 yılında yıllık cirosu veya yıllık gelir tablosu toplamı 2 milyon TL’nin altında olmak,
  • KKTC Hükümeti tarafından resmi gazetede yayımlanan pandemi nedeniyle kapatılan sektörler arasında olan aşağıda yer alan Tarım ve Turizm dışındaki dönemsel kapalı olan ve şimdiye kadar KKTC hükümeti dışında başka bir kuruluştan salgın desteği almamış işletmeler kapsamında olmak,

            •  Perakende Satış yapan iş yerleri

            •  Mobilya imalatı

            •  Demir, çelik ve metal sanayii

            •  Bina inşaat yan sanayi

            •  Otomotiv tamir onarım

            •  Araç kiralama

            •  Lojistik ve ulaşım

            •  Yiyecek-içecek hizmetleri (unlu mamül üretimi hariç)

            •  Tekstil-konfeksiyon imalatı

            •  Sanatsal faaliyet yapan işyerleri

            •  Berberler, kuaförler ve güzellik salonları

            •  Spor salonları

            •  Etütler, kreşler

Başvuru Adresi: www.esnaf.kei.gov.tr

 www.esnaf.yaga.gov.ct.tr

Başvuru Dönemi: 2-11 Temmuz 2021

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Son Güncelleme: 02.07.2021 18:39
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