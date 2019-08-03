Türkiye ile KKTC arasındaki protokol TC Resmi Gazete'de

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile imzaladığı protokol ve Somali ile yaptığı anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara'da 24 Haziran'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Arasında İşlevsel ve Yapısal İşbirliği Protokolü"ne ek protokolün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Öte yandan Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığının kullanımındaki kamu konutları, KKTC'nin yurt dışındaki temsilciliklerine sürekli görevle atanan personeline kayıtlı sınırlama dahilinde tahsis edilecek.
AA