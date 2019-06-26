banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95050
ALTIN
261.677
DOLAR
5.7619
STERLİN
7.3031
EURO
6.5478
Çalıntı araç çetesi olayında itfaiye memuru tutuksuz yargılanacak
Son Dakika
ÇALINTI ARAÇ ÇETESİ OLAYINDA İTFAİYE...
KKTC’de izinsiz ikamet eden 14 kişi tutuklandı
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN 14...
Cezası 4 yıldan 3 yıla düşürüldü
CEZASI 4 YILDAN 3 YILA...
9 yıl hapis yatacak
9 YIL HAPİS YATACAK
banner306

Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında işbirliği TC resmi gazetesinde yayımlandı

Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında işbirliği TC resmi gazetesinde yayımlandı

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:30
Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında işbirliği TC resmi gazetesinde yayımlandı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, üçüncü ülkelerin izin almaksızın yaptığı petrol arama faaliyetlerinin tespiti dahil sahil güvenlik alanında kapsamlı iş birliği yapacak.

Lefkoşa'da 7 Şubat 2019'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İş birliği Protokolü'nün onaylanmasına ilişkin karar Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayımlandı.

banner317
Buna göre, Türkiye ve KKTC karşılıklı anlayış ve iş birliğine dayanarak sahil güvenlik alanında harekat, istihbarat, lojistik, teknik, personel, eğitim, denetleme ve muharebe elektronik ve bilgi sistemleri konularında destek ve iş birliğini geliştirecek.

Bu kapsamda Türkiye ve KKTC deniz yetki alanlarında, üçüncü ülkelerce izin alınmaksızın yapılan petrol arama, çıkarmaya yönelik sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri, deniz tabanıyla ilgili kablo, boru döşeme çalışmaları ile hidrografik, oşinografik araştırmaların tespitine yönelik iş birliği yapacak ve üçüncü ülkelere ait izin verilen faaliyetlerin kontrolü maksadıyla karşılıklı her türlü yardım ve koordineyi sağlayacak.

Ayrıca iki ülke, uluslararası normlara uygun olarak ulusal mevzuatı ve uluslararası hukuku ihlal eden yabancı hava ve deniz araçlarının izlenmesi, canlılara zarar veren zehirli maddelerin atılması ve boşaltılması, silahlı soygun, deniz haydutluğu ve uluslararası terörizmle mücadele, arama kurtarma faaliyetleri, her türlü kaçakçılıkla mücadelede iş birliği yapacak.  

Son Güncelleme: 26.06.2019 15:29
Anahtar Kelimeler:
Tc Kktc Sahil Güvenlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Ataum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Samsun’da Uluslararası Milli Mücadele Sempozyumu’na katıldı
DAÜ Ataum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Samsun’da Uluslararası Milli Mücadele Sempozyumu’na katıldı
GAÜ Stage School yıl sonu gösterisi ile büyüledi
GAÜ Stage School yıl sonu gösterisi ile büyüledi
Sucuoğlu:“kayıt Dışılık Ciddi Bir Problem, İnsan Kaçakçılığı Boyutuna Geldi”
Sucuoğlu:“kayıt Dışılık Ciddi Bir Problem, İnsan Kaçakçılığı Boyutuna Geldi”
Uluçay: “Kıbrıs Türk halkının haklılığını dünyaya duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz.."
Uluçay: “Kıbrıs Türk halkının haklılığını dünyaya duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz.."
23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Ve Turizm Festivali Devam Ediyor...festivalde Dün Akşam Iyeoka Konseri Yer Aldı
23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Ve Turizm Festivali Devam Ediyor...festivalde Dün Akşam Iyeoka Konseri Yer Aldı
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geç doğum başvurusunda alınan geç kayıt ücreti düşürüldü
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geç doğum başvurusunda alınan geç kayıt ücreti düşürüldü
Siyasi Partilerin İki Toplumlu Diyalog Toplantıları Devam Etti
Siyasi Partilerin İki Toplumlu Diyalog Toplantıları Devam Etti
51. Geleneksel İskele Festivali 28 Haziran- 7 Temmuz’da
51. Geleneksel İskele Festivali 28 Haziran- 7 Temmuz’da
Emekli öğretmenden KHYD’ye kitap bağışı
Emekli öğretmenden KHYD’ye kitap bağışı
DAÜ, Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne cihaz bağışladı
DAÜ, Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne cihaz bağışladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim