Türkiye İçişleri Bakanı Soylu KKTC’de

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli temaslar gerçekleştirmek ve göç, muhaceret ve adli işbirliğine ilişkin iki protokol imzalamak üzere KKTC’ye geldi.

08.50 sıralarında adaya gelen Soylu, Denktaş ailesine taziye ziyareti gerçekleştirecek.

Soylu bu ziyaretin ardından İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüşme gerçekleştirecek; göç, muhaceret ve adli işbirliğine ilişkin iki protokol imzalayacak.

Daha sonra Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek olan Soylu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir arasında gerçekleştirilecek “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü’nün” imza törenine katılacak.

Soylu İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars’ın onuruna vereceği öğlen yemeğine de katılacak.