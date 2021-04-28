Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

CENEVRE’DEKİ KIBRIS GÖRÜŞMELERİNE KATILAN TARAFLAR İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPIYOR
Cenevre'de bugün tüm tarafların biraraya geldiği toplantının ardından ikili görüşmeler devam ediyor.
Bu çerçevede Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile biraraya geldi.
Cenevre'de bugün öğleden sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de taraflarla ikili görüşmeleri sürdürdüğü belirtiliyor.
Cenevre’de 5+BM formatında yapılan gayriresmi Kıbrıs görüşmelerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin Dışişleri Bakanları da katılıyor.