Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

CENEVRE’DEKİ KIBRIS GÖRÜŞMELERİNE KATILAN TARAFLAR İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Cenevre'de bugün tüm tarafların biraraya geldiği toplantının ardından ikili görüşmeler devam ediyor.

Bu çerçevede Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile biraraya geldi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin olarak "Kıbrıs Türk tarafının yeni çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi teyit ettik. Tek gerçekçi çözüm yeni müzakerelerin iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yapılması" paylaşımında bulundu.

Cenevre'de bugün öğleden sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de taraflarla ikili görüşmeleri sürdürdüğü belirtiliyor.

Cenevre’de 5+BM formatında yapılan gayriresmi Kıbrıs görüşmelerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin Dışişleri Bakanları da katılıyor.