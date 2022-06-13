Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel Ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İle Görüşecek

: Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’deki resmi temasları çerçevesinde bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ile hükümet ortakları ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşecek.

Çavuşoğlu, saat 10.00’da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile biraraya gelecek.

Mevlüt Çavuşoğlu, saat 11.15’te ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Başbaşa yapılacak görüşmenin ardından heyetler ararası görüşme ve çalışma yemeğine geçilecek.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun saat 13.30’da ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Çavuşoğlu, saat 14.45’te ise Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, temaslarını tamamlamasının ardından bugün KKTC’den ayrılması bekleniyor.