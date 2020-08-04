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Türkiye'den KKTC’ye ileri teknolojilerle donatılmış 100 yataklı pandemi hastanesi

04 Ağustos 2020 Salı 19:22
Türkiye'den KKTC’ye ileri teknolojilerle donatılmış 100 yataklı pandemi hastanesi
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TC CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY İLE BAŞBAKAN ERSİN TATAR "TÜRKİYE-KKTC İKTİSADİ VE MALİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI"NIN UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRMEK ÜZERE GÖRÜŞTÜ

GÖRÜŞMEDE, BU YIL İÇİNDE KKTC'DE İLERİ TEKNOLOJİ EKİPMANLARLA DONATILMIŞ 100 YATAKLI ACİL DURUM PANDEMİ HASTANESİNİN YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANACAĞI BİLDİRİLDİ

İKİLİ GÖRÜŞMEDE AYRICA, KIBRIS TÜRKÜ'NÜN DOĞU AKDENİZ'DEKİ MEŞRU HAK VE ÇIKARLARININ KORUNMASI HUSUSUNDAKİ ORTAK KARARLILIK VURGULANDI

KKTC SU TEMİN PROJESİ KAPSAMINDA ANAMUR- GEÇİTKÖY SU ALTI BORU HATTININ BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARININ 2020 EYLÜL İÇİNDE TAMAMLANMASI VE HATTA TEKRAR SU VERİLMEYE BAŞLANMASI İÇİN GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar'ın "Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması"nın uygulamalarını değerlendirmek üzere yaptığı görüşmede, bu yıl içinde KKTC'de ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış 100 yataklı acil durum pandemi hastanesinin yapılması için çalışmalara başlanacağı bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamada, Oktay'ın, Kovid-19 ile mücadele ve "Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması"nın uygulamalarını değerlendirmek üzere Ankara'ya gelen Tatar ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"- Salgınla mücadele sürecinde Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkına sağladığı katkıların ve desteğin normalleşme adımları çerçevesinde ilerleyen süreçte de devam ettirilmesi,

- Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde KKTC'de ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış 100 yataklı acil durum pandemi hastanesinin yapılması,

- KKTC Su Temin Projesi kapsamında Anamur- Geçitköy sualtı boru hattının bakım-onarım çalışmalarının 2020 Eylül ayı içinde tamamlanarak tekrar su verilmeye başlanması,

- KKTC ekonomisinin desteklenmesine devam edilmesi, ekonomik ilişkilere ivme kazandırılması ve 2020 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmasının etkin şekilde uygulanması,

- Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarının korunması hususundaki ortak kararlılığın ve iş birliğinin sürdürülmesi,

- Kapalı Maraş'ın en kısa sürede açılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması hususlarında ortak görüş birliğine varılmıştır."

Son Güncelleme: 04.08.2020 19:36
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