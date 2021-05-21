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"Türkiye'den ciddi miktarda aşı bekliyoruz..."

Anavatan Türkiye’den ciddi miktarda aşı bekledikleri söyleyen Başbakan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bu konuda görüşme yapacaklarını söyledi.

21 Mayıs 2021 Cuma 23:41
"Türkiye'den ciddi miktarda aşı bekliyoruz..."
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Başbakan Saner, Pazar günkü tüm gün sokağa çıkma yasağının halkın normal aktivitelerini sürdürebilecekleri şekilde kaldırıldığını kaydetti. Anavatan Türkiye’den ciddi miktarda aşı bekledikleri söyleyen Başbakan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bu konuda görüşme yapacaklarını söyledi. Başbakan Ersan Saner, Coronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde alınan yeni kararları açıkladı. Başbakan Saner,23 Mayıs Pazar günü uygulanacak olan tam sokağa çıkma yasağının, halkın normal aktivitelerini sürdürebilecekleri şekilde kaldırıldığını kaydetti. Saner, 24 Mayıs Pazartesi’nden itibaren ise, sokağa çıkma yasağının haftanın her günü gece saat 23.00’den sabah saat 05.00’e kadar olacağını belirtti. “Buna bağlı olarak restorantların kapanma saati de 22.30’a çekmiş oluyoruz” diyen Başbakan Saner, kapalı devre turizm çerçevesinde 4 ve 5 günlük kalışlar için Bakanlar Kurulu’nun gerekli kararları ürettiğini kaydetti. Başbakan, ülkelerin içinde bulundukları renk durumuna göre ülkede nasıl konaklayacağının da belirlendiğini ifade etti. 4 olan charter uçak sayısının 10’a çıkartıldığı bilgisini de veren Başbakan Saner, küçük özel uçaklar için konan sınırın da kaldırıldığını ifade etti. Başbakan, Pazartesi günü Dünya aşı sisteminin barcode olarak okunmasını sağlayacak altyapı sistemi hakkında Sağlık Bakanlığı’na ve Başbakanlığa sunum yapılacağını vurgulayarak, “Sunum neticesinde yurtdışından turistlerin ülkede konaklamasına imkanı yaratmayı da 3 Haziran’a çekmek için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyuyoruz” dedi. Güney’e geçişler ile ilgili de bilgi veren Başbakan Saner, Güney Kıbrıs’ın kırmızıdan turuncuya geçtiği anda sınır kapılarınınaçılacağını söylediklerini hatırlatarak, Güney Kıbrıs’ın bugün itibarıyla ile turuncuya geçtiğini, fakat güneyden gelecek olan kişilerin 3 günlük PCR’larını yaptırıp KKTC’ye gelmelerinin öngörüldüğünü söyledi. Başbakan Saner, “Bu kararları tekrar değerlendirilecek. Kapılar karşılıklı açılacağından, gerek KKTC’de Cumhurbaşkanımızın gerekse iki toplumlu sağlık komitesinin bu konuda üreteceği kararı bekliyoruz ancak biz hükümet olarak hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Anavatan Türkiye’den ciddi miktarda aşı beklediklerinin müjdesini de veren Başbakan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bu konuda görüşme yapacaklarını söyledi. 

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