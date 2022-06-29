banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Türkiye'den 50 megavatlık 2 jeneratör geldi
Türkiye'den 50 megavatlık 2 jeneratör...
Sağlık Bakanlığı’ndan önemli duyuru
Sağlık Bakanlığı’ndan önemli duyuru
Gözler Tatar’da kulaklar Avcı’da!
Gözler Tatar’da kulaklar Avcı’da!
Ölümlü trafik kazası!
Ölümlü trafik kazası!
Ataoğlu: “Meclis komiteleri yaz boyunca çalışmalarını sürdürecek“
Ataoğlu: “Meclis komiteleri yaz boyunca...
banner405
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası!
Kapat

Türkiye'den 50 megavatlık 2 jeneratör geldi

Başbakan Ünal Üstel, yaz aylarında ortaya çıkması muhtemel enerji açığı kaldırmak için Türkiye’den 2 jeneratörün ‘hibe’ yoluyla adaya bu sabah ulaştığını açıkladı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 11:13
Türkiye'den 50 megavatlık 2 jeneratör geldi

Elektrikte yaşanan üretim yetersizliğine çözüm olacağı ifade edilen, Türkiye’den 50 megavatlık 2 jeneratör Mağusa Limanı’na geldi.

Başbakan Ünal Üstel, yaz aylarında ortaya çıkması muhtemel enerji açığı kaldırmak için Türkiye’den 2 jeneratörün ‘hibe’ yoluyla adaya bu sabah ulaştığını açıkladı. 

banner341
İki jeneratörün toplam 50 megavat gücünde olduğunu dile getiren Üstel, jeneratörlerin en 10 gün içerisinde Teknecik Elektrik Santrali’nde kurularak, devreye gireceğini açıkladı. 

Maliye Bakanı Sunat Atun ise gelen iki jeneratör ile 2022 yılı enerji açığının kapanacağını dile getirdi.

Uzun süredir elektrikte üretim yetersizliği, akaryakıt teminindeki sorunlar, KIB-TEK’in finansal sorunları olmak üzere 3 temel sorun yaşandığını kaydeden Atun, “Elektrik üretimindeki bunalımdan bu yıl çıkacağız” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı’ndan önemli duyuru
Sağlık Bakanlığı’ndan önemli duyuru
Gözler Tatar’da kulaklar Avcı’da!
Gözler Tatar’da kulaklar Avcı’da!
Bugün yapılacak elektrik kesintisi iptal edildi
Bugün yapılacak elektrik kesintisi iptal edildi
Ölümlü trafik kazası!
Ölümlü trafik kazası!
ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bölümlerine YÖK’ten onay aldı
ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bölümlerine YÖK’ten onay aldı
Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı, yaz tatiline girdi
Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı, yaz tatiline girdi
Atun: “Söz verdiğimiz gibi KKTC’nin elektrik enerjisi sorunu diye bir sorunu kalmayacak”
Atun: “Söz verdiğimiz gibi KKTC’nin elektrik enerjisi sorunu diye bir sorunu kalmayacak”
İtfaiye Müdürlüğü: “1 Mayıs-31 Ekim arasında her türlü ateş yakmak yasak”
İtfaiye Müdürlüğü: “1 Mayıs-31 Ekim arasında her türlü ateş yakmak yasak”
KKTC’de Bir Haftada Toplam 26 Yangın Ve 17 Adet Hususi Servis Olayı Meydana Geldi
KKTC’de Bir Haftada Toplam 26 Yangın Ve 17 Adet Hususi Servis Olayı Meydana Geldi
Haftalık trafik raporu: 75 kaza, 15 yaralı
Haftalık trafik raporu: 75 kaza, 15 yaralı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim