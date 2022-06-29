Türkiye'den 50 megavatlık 2 jeneratör geldi

Elektrikte yaşanan üretim yetersizliğine çözüm olacağı ifade edilen, Türkiye’den 50 megavatlık 2 jeneratör Mağusa Limanı’na geldi.

Başbakan Ünal Üstel, yaz aylarında ortaya çıkması muhtemel enerji açığı kaldırmak için Türkiye’den 2 jeneratörün ‘hibe’ yoluyla adaya bu sabah ulaştığını açıkladı.

İki jeneratörün toplam 50 megavat gücünde olduğunu dile getiren Üstel, jeneratörlerin en 10 gün içerisinde Teknecik Elektrik Santrali’nde kurularak, devreye gireceğini açıkladı.

Maliye Bakanı Sunat Atun ise gelen iki jeneratör ile 2022 yılı enerji açığının kapanacağını dile getirdi.

Uzun süredir elektrikte üretim yetersizliği, akaryakıt teminindeki sorunlar, KIB-TEK’in finansal sorunları olmak üzere 3 temel sorun yaşandığını kaydeden Atun, “Elektrik üretimindeki bunalımdan bu yıl çıkacağız” dedi.