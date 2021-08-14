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Türkiye'deki sel felaketinde son durum

Türkiye yoğun yağışlardan olumsuz etkilenmeye devam ediyor..Geçtiğimiz günlerde felakete yol açan Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sellerden sonra Ordu'da ve Rize'de de birçok ev ve işyerini sular bastı..

14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:45
Türkiye'deki sel felaketinde son durum

AFAD, Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

RİZE

Rize'nin Pazar ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Rize'nin Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Pazar ilçesinde etkili sağanak nedeniyle tıkanan mazgallar, su baskınlarına neden oldu. Merkez Mahallesi'nin Çarşıbaşı mevkisinde bazı binaların zemin ve bordum katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Pazar-Hemşin karayolunun bazı noktalarında heyelanlar meydana geldi.

Öte yandan, ilçeye bağlı Yukarı Soğuksu Mahallesi'nde mezarlıkların bulunduğu bölgede de kayma yaşandı.

ORDU

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

İlçede etkili olan sağanağın ardından merkezdeki binaların giriş katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yeri ile Fatsa Jandarma Komutanlığının bahçesini su bastı.

Meşebükü Mahallesi'nde ise heyelan meydana geldi. Belediyle ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde ise sağanak devam ediyor.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun gidiş ve geliş yönleri de su altında kaldı. Sürücüler, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda yükselen su dolayısıyla zor anlar yaşadı. Bölgedeki çok sayıda iş yerini de su bastı.

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Sağanak, Fatsa'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Fatsa'da incelemelerde bulundu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sağanağın etkili olduğu Fatsa ilçesinde incelemeler yaptı.

Güler, ilçede şiddetli yağıştan olumsuz etkilenen yerlerde, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Fatsa'ya bugün fazla miktarda yağmur düştüğünü belirten Güler, yağışın etkili olduğu yerlerde 310 iş makinesi, 470 personelle çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Belediyelerin koordineli şekilde çalıştığını vurgulayan Güler, şu an itibarıyla bazı yerlerin ulaşıma yeniden açıldığını ve durumun kontrol altında olduğunu dile getirdi.

Meteoroloji'den gelen haberlere göre yağışın biraz daha devam edeceği bilgisini aktaran Güler, süreci hep birlikte sıkı şekilde takip ettiklerinin altını çizdi.

Güler, vatandaşlardan dere yataklarına herhangi bir şey yapmamaları çağrısında bulunarak, "Aslında burada biraz daha kontrollü. Dere yataklarına çok şükür daha disiplinli şekilde bakıyoruz ama yağmur miktarı bu sene hep bütün rakamların üzerinde. Onun için bunun mühim olan yönetilmesi, kontrol altında tutulması. Bunu da çok şükür şimdiye kadar sağladık." diye konuştu.

Yağışın etkili olduğu yerlerde parça parça heyelanlar da yaşandığı bilgisini paylaşan Güler, ekiplerin buralara da müdahale ettiğini söyledi.

Güler, yağmur nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda da su birikintisi nedeniyle trafiğin bir süre durduğunu, ekiplerin çalışması sonucu yolun yeniden trafiğe açıldığını sözlerine ekledi.

Ünye'de yağış iki mahalleyi etkiledi

Yağış Ünye ilçesinin kırsal kesimindeki Çiğdem ve Yeşilkent mahallerinde de etkili oldu.

Çiğdem Mahallesi'nden geçen Kuru Dere'nin debisinin yükselmesi sonucu su yola taştı, bir süre ulaşımda aksama meydana geldi.

İki mahallenin bazı kesimlerindeki tarım arazileri su altında kaldı, yer yer de toprak kaymaları meydana geldi.

Fatsa Belediye Başkanı Kibar, yağışlar nedeniyle gerekli olmadıkça dışarıya çıkılmamasını istedi

Ordu'nun Fatsa ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AA muhabirine, sağanağın ilçede su baskınlarına bağlı olarak çeşitli hasarlara yol açtığını belirtti. Yağışın etkisini sürdürdüğüne işaret eden Kibar, "Yağış yarın akşama kadar devam edecek, vatandaşlarımız gerekli olmadıkça dışarıya çıkmasınlar." dedi.

Kibar, sağanak dolayısıyla maddi hasar oluştuğunu, can kaybı olmadığını vurgulayarak bir çalışmalar sırasında iş makinesinin çarpması sonucu yaralanan belediye işçisinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Başkan Kibar, can ve mal güvenliğini dikkate alarak hareket edilmesi çağrısını yineledi.

Belediye ekipleri ise üzerindeki köprünün altının ağaç ve diğer malzemelerle kapanıp Elekçi Deresi'nin taşmaması için çalışma yürütüyor.

Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bazı köprü ve kavşaklardaki trafik, ihtiyaç durumunda belli aralıklarla kesiliyor. Yolun Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Binaların alt katlarında bulunan iş yerlerini ve evlerini su basan vatandaşlar ise yağmurun şiddetini azalmasının ardından biriken suyu tahliye etme başladı.

İlçe sakinleri, belediye hoparlöründen ve araçlardan yapılan anonslarla dere yataklarından uzak durmaları, dikkatli ve tedbirli olmaları noktasında uyarılıyor.

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Türkiye Sel
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