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Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Türkiye’de 28 Temmuz'dan beri başlayan orman yangınlarında 12’inci güne girilirken, şu ana kadar 47 ilde çıkan orman yangının 217'si kontrol altına alındı. 6 noktada devam eden yangınlara ise müdahale ediliyor.

08 Ağustos 2021 Pazar 10:10
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı. Buna göre 47 ilde çıkan 223 yangından 217'si kontrol altına alındı. 6 noktada devam eden yangınlar için ise mücadele ediliyor.

Devam eden yangınlar şöyle:

Muğla: Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan

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Isparta: Sütçüler

Yangınlara 16 uçak, 57 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve 150 iş makinesi müdahale ediyor.

Alevlerin kontrol altına alındığı Milas'tan ise kötü haber geldi. Milas Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan yeni açıklamaya göre ilçede saat 18.47'de yeniden yangın başladı. Yangını söndürmek için yoğun çalışmalar devam ediyor.

Yapılan açıklamada "18.47 saati itibariyle Fesleğen Mahallesi'nde yangın tekrar başladı. Söndürme çalışmaları belirtilen saate kadar havadan ve karadan devam etti. Antalya bölgesinde yangınların sona ermesiyle birlikte yangın söndürme güçleri Muğla'ya sevk edildi." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Orman Yangınları
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