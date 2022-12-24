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Türkiye'de görev yapan kadın muhtarlar KKTC'ye dostluk ziyaretinde bulundu

24 Aralık 2022 Cumartesi 16:41
Türkiye'de görev yapan kadın muhtarlar KKTC'ye dostluk ziyaretinde bulundu

Türkiyenin 10 farklı ilinde görev yapan kadın muhtarlar KKTC’ye dostluk ziyaretinde bulundu.

KEİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ahmet Dalkıran başkanlığındaki ziyaretler 22-23 Kasım tarihlerinde yapıldı.

22 Aralık Perşembe günü KKTC'deki kadın muhtarlarla birlikte Yunus Emre Enstitüsü'nde TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ile bir araya gelen muhtarlar heyetinin KKTC’yle ilgili soruları yanıtlandı.

Gazimağusa muhtarlarıyla da buluşan heyet, ziyaretlerinin son gününde ise Lefke bölgesini ziyaret ederek Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Kooperatifin kadınların üretimlerini ve ekonomiye katılımlarını artırmaya yönelik çalışmalarını dinleyen heyet, ziyaretleri boyunca bölge muhtarlarıyla da buluştu.

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