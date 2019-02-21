Türkiye'de aranan kişi KKTC'de hırsızlıktan yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de hırsızlık suçundan yakalanan Volkan Çelik’in ülkeye sahte kimlik ile girdiği ve Türkiye’de ise yaralama suçundan arandığı ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının “emanetçi tarafından sirkat, sahtekârlıkla kayıt temini, başkasının kimliğine bürünme ve KKTC’ye kanunsuz giriş” suçlarından tutuklandığını söyledi. Yanaroğlu, zanlının 9 Şubat 2019 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda arkadaşı M.A.’nın bozdurup kendisine vermesi için aldığı 2 bin 744 TL tutarındaki kazanmış bahis kuponunu geri vermeyerek çaldığını söyledi. Polis, zanlının şikâyet üzerine 20 Şubat tarihinde Girne’de başka bir casinoda tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi. Zanlı ile ilgili yapılan soruşturmada ülkeye girişinin olmadığının görüldüğünü kaydeden polis, üzerinden ise kardeşi Serkan Çelik’e ait TC kimlik kartının çıktığını ifade etti. Zanlından izahat istendiğini kaydeden polis, Türkiye’de aranan şahıs olduğu için kardeşinin kimliği ile 23 Kasım 2018 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının hakkında bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.