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Türkiye'de 55 bin 802 yeni vaka

Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi

18 Nisan 2021 Pazar 19:49
Türkiye'de 55 bin 802 yeni vaka
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Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. 18 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3101'i semptomatik olmak üzere 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447'ye yükseldi. Vefat sayısı 318 kişi olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 43 bin 856 oldu. Öte yandan vefat sayıları bugün yeni bir rekor daha kırmış oldu. En son 15 Nisan'da 297 rakamına ulaşılmıştı.

Bugünkü iyileşen sayısı 43 bin oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 43 bin 856 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi. Toplam test sayısı 43 milyon 768 bin 759'a yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 275 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.
 

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeVakaCovid19
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