Türkiye'de 40 bin 596 yeni vaka

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı düne göre düştü. 24 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2905'i semptomatik olmak üzere 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416'ya yükseldi. Vefat sayısı 339 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 52 bin 297 oldu.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 52 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 52 bin 297 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi. Toplam test sayısı 45 milyon 623 bin 978'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 511 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.