Türkiye'de 19 ilde sanal bahis operasyonu: 136 kişinin mal varlıklarına el konuldu

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "19 ilde gerçekleştirilen sanal bahis operasyonunda Halil Falyalı’nın yakınları dahil 136 kişi tespit edildi. Bu kişilerin mal varlıklarına el konuldu. 101 kişi gözaltına alındı" dedi.

30 İLDE 163 GÖZALTI KARARI

NTV'nin aktardığı haber göre ; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 163 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yasa dışı bahisten elde ettikleri paraları, şubatta KKTC'de öldürülen Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri ve bu yolla yaklaşık 2,5 milyar lira suç geliri kazandıkları belirlenen 46 şüpheli hakkında 8 ilde 20 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Süren soruşturma kapsamında aynı eylemlere iştirak ettikleri saptanan Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 ildeki 163 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldığı belirtilen açıklamada, zanlıların gözaltına alınmaları için Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği kaydedildi.

HALİL FALYALI CİNAYETİ

8 Şubat 2022'de saat 18.45 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinin Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı. Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.