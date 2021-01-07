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Türkiye'de 12 bin 171 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti

07 Ocak 2021 Perşembe 19:27
Türkiye'de 12 bin 171 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti
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TÜRKİYE'DE 12 BİN 171 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 194 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SON 24 SAATTE 183 BİN 3 KOVİD-19 TESTİ YAPILDI, AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 201 OLDU

8 BİN 211 KİŞİNİN KOVİD-19 TEDAVİSİ/KARANTİNASININ SONA ERMESİYLE İYİLEŞEN SAYISI 2 MİLYON 172 BİN 251'E YÜKSELDİ

TC SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: "BUGÜN TESPİT EDİLEN 1370 YENİ HASTAMIZ VAR. AĞIR HASTA SAYIMIZ HER GEÇEN GÜN AZALIYOR" 

“AKTİF VAKA SAYIMIZDA SINIRLI ARTIŞ GÖZLENİYOR. KISITLAMA VE TEDBİRLER NETİCE VERMEYE DEVAM EDİYOR. KISITLAMA VE TEDBİRLERE UYARAK MÜCADELE EDERSEK KAZANACAĞIZ"

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 3 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 183 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti. 

Son 24 saatte 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi. Test sayısı 25 milyon 681 bin 213'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102, vefat 22 bin 264 ve ağır hasta sayısı 3 bin 201 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"KAYIPLARIMIZIN SAYISINDA AZALMA EĞİLİMİ VAR" 

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız." 

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