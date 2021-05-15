Türkiye'de 11 bin 472 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1084'ü semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 236 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 537'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 106 bin 862'ye yükseldi.

Bugünkü iyileşen sayısı 38 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 38 bin 814 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 667 bin 653'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 563 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Dünkü vaka sayısı 11 bini aşmıştı

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 242 kişi hayatını kaybederken, 1102'si semptomatik olmak üzere 11 bin 394 yeni vaka tespit edilmişti.