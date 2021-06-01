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Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Muş KKTC temasları çerçevesinde DAÜ’yü de ziyaret edecek

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, KKTC’de temaslarda bulunacağı bildirildi.

01 Haziran 2021 Salı 17:15
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Muş KKTC temasları çerçevesinde DAÜ’yü de ziyaret edecek
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Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, KKTC’de temaslarda bulunacağı bildirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamada, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Muş’un, 4 Haziran Cuma günü DAÜ’yü de ziyaret ederek, saat 10:45’te, DAÜ Senato Salonu’nda basın toplantısı gerçekleştirileceği bildirildi.

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Açıklamaya göre, Mehmet Muş’un özgeçmişi şöyle:

Trabzon Sürmene’de 01.05.1982’de doğdu. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü’nü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalı’nda Ekonomi doktorasını tamamladı.

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Son Güncelleme: 01.06.2021 17:32
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