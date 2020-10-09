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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nden açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

09 Ekim 2020 Cuma 19:34
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nden açıklama
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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

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Büyükelçiliğin açıklaması aynen şöyle:

“Tv2020 Kanalında bugün yayınlanan bir programa katılan Sayın Akıncı’nın dile getirdiği şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği yönündeki ifadeleri tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti, seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil, her bir Kıbrıs Türk’ünün canını da malını da korumakta kararlıdır. Türkiye’nin seçim malzemesi yapılmasının sakıncaları daha önceki çeşitli açıklamalarımızda da defalarca dile getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyetine yönelik bu rahatsız edici tavrın sürdürülmekte olması iyi niyetten uzaktır”

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Son Güncelleme: 09.10.2020 19:50
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