banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1144
ALTIN
474.440
DOLAR
7.7245
STERLİN
9.9723
EURO
9.0705
Gezen tavuk yumurtası ve gezicilerin anketleri
Gezen tavuk yumurtası ve gezicilerin...
Esnaf ve ev sahipleri önce aynaya baksın!
Esnaf ve ev sahipleri önce...
Son 10 gün gelecek 10 yılın rehberi
Son 10 gün gelecek 10...
Tatar'ın korkudan ödü koptu
Tatar'ın korkudan ödü koptu
banner376

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği: “Türkiye’nin herhangi bir şekilde seçim malzemesi yapılması kabul edilemez”

01 Ekim 2020 Perşembe 21:19
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği: “Türkiye’nin herhangi bir şekilde seçim malzemesi yapılması kabul edilemez”
banner337
banner351

TÜRKİYE CUMHURİYETİ LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ: “TÜRKİYE’NİN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SEÇİM MALZEMESİ YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ”

“GÖSTERİLEN OLAĞANÜSTÜ ÇABAYI SEÇİME MÜDAHALE OLARAK YANSITMANIN HİÇBİR İZAHI YOK”

TÜRKİYE, KKTC SEÇMENİNİN TERCİHİNİN KUTSAL HAK OLDUĞU BİLİNCİYLE HAREKET ETDİYOR, ETMEYE DE DEVAM EDECEK”

Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye’nin herhangi bir şekilde KKTC’de seçim malzemesi yapılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, “Gösterilen olağanüstü çabayı seçime müdahale olarak yansıtmanın hiçbir izahı yok” açıklamasında bulundu.

Elçilik, KKTC’ye gelen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını seçimlere müdahale ekibi olarak ilan eden anlayışı kınadığını, takdiri Kıbrıs Türk halkının vicdanına bıraktığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, kurumlarının, KKTC seçmeninin tercihinin kutsal hak olduğu bilinciyle hareket ettiğini, etmeye de devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, “29 Eylülde özel televizyon kanalındaki programda Cumhurbaşkanı adaylarından biri tarafından dile getirilen, bugün de bir gazete manşetinde söz konusu programa dayandırılarak ileri sürülen iddiaların gerçekle hiçbir alakası yoktur” ifadelerine de yer verildi.

banner341
 “TÜRKİYE’NİN GÖSTERDİĞİ OLAĞANÜSTÜ ÇABAYI SEÇİME MÜDAHALE OLARAK YANSITMANIN HİÇBİR İZAHI YOK”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin açıklaması şöyle:

“İleri sürülen iddialar, Türkiye ile bir karşıtlık yaratmanın seçim stratejisi olarak benimsenmesinin yansımalarıdır. Bunun örneklerine daha önce de maalesef rastlanmıştı. Türkiye’nin herhangi bir şekilde seçim malzemesi yapılması kabul edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tüm dünyada etkili olan salgın yüzünden yaşanan gerek ekonomik daralma, gerek sağlık sistemindeki aksaklıkların giderilmesine yönelik faaliyetlerin, seçim yasakları yüzünden aksamaması için gösterdiği olağanüstü çabayı seçime müdahale olarak yansıtmanın hiçbir izahı yoktur.

Salgınla mücadelenin daha düzenli yürütülebilmesi için bir hastane inşaatını zamanında bitirmek üzere yapılan geceli gündüzlü çalışmaları, bütün hanelerde su sıkıntısı çekilirken hava koşullarına rağmen günde üç vardiya çalışan ekiplerin gayretlerini, ekonomik daralmayı telafi edebilmek için toplumun her katmanına yapılan katkıların seçime müdahale olarak görülmesi anlaşılabilir değildir.

Bu ve benzeri çalışmalar nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını seçimlere müdahale ekibi olarak ilan eden anlayışı kınıyor, takdiri Kıbrıs Türk halkının vicdanına bırakıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun bütün kurumları, Kuzey Kıbrıs Türk seçmeninin tercihinin kutsal bir hak olduğu bilinciyle hareket etmeye devam etmektedir ve edecektir.

Söz konusu gazete manşetindeki çirkin ifadelere karşı gereken hukuki işlemler için çalışmalar başlatılmıştır.”

banner360
Son Güncelleme: 01.10.2020 21:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
2 Ekim 2020 Cuma Gündemi
2 Ekim 2020 Cuma Gündemi
Başbakan Tatar: Meclisimize çok önemli görevler düşmekte
Başbakan Tatar: Meclisimize çok önemli görevler düşmekte
Atamızın armağanlarından “Türk Dil Bayramı” kutlandı
Atamızın armağanlarından “Türk Dil Bayramı” kutlandı
Kıbrıs Sanatçı Ve Yazarlar Birliği’nden 2 Yeni Kitap
Kıbrıs Sanatçı Ve Yazarlar Birliği’nden 2 Yeni Kitap
Polisiye Olaylar
Polisiye Olaylar
Korur, Kitabını Girne Belediye Başkanı Güngördü’ye Takdim Etti
Korur, Kitabını Girne Belediye Başkanı Güngördü’ye Takdim Etti
Pilli: “4 pozitif vakaya rastlandı”
Pilli: “4 pozitif vakaya rastlandı”
Cypfruvex, Mandora’yı 2 Bin 350 Tl’den Alacağını Duyurdu
Cypfruvex, Mandora’yı 2 Bin 350 Tl’den Alacağını Duyurdu
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakanlar Kurulu tamamlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim