Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği: “Türkiye’nin herhangi bir şekilde seçim malzemesi yapılması kabul edilemez”

TÜRKİYE CUMHURİYETİ LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ: “TÜRKİYE’NİN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SEÇİM MALZEMESİ YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ”

“GÖSTERİLEN OLAĞANÜSTÜ ÇABAYI SEÇİME MÜDAHALE OLARAK YANSITMANIN HİÇBİR İZAHI YOK”

TÜRKİYE, KKTC SEÇMENİNİN TERCİHİNİN KUTSAL HAK OLDUĞU BİLİNCİYLE HAREKET ETDİYOR, ETMEYE DE DEVAM EDECEK”

Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye’nin herhangi bir şekilde KKTC’de seçim malzemesi yapılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, “Gösterilen olağanüstü çabayı seçime müdahale olarak yansıtmanın hiçbir izahı yok” açıklamasında bulundu.

Elçilik, KKTC’ye gelen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını seçimlere müdahale ekibi olarak ilan eden anlayışı kınadığını, takdiri Kıbrıs Türk halkının vicdanına bıraktığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, kurumlarının, KKTC seçmeninin tercihinin kutsal hak olduğu bilinciyle hareket ettiğini, etmeye de devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, “29 Eylülde özel televizyon kanalındaki programda Cumhurbaşkanı adaylarından biri tarafından dile getirilen, bugün de bir gazete manşetinde söz konusu programa dayandırılarak ileri sürülen iddiaların gerçekle hiçbir alakası yoktur” ifadelerine de yer verildi.

“TÜRKİYE’NİN GÖSTERDİĞİ OLAĞANÜSTÜ ÇABAYI SEÇİME MÜDAHALE OLARAK YANSITMANIN HİÇBİR İZAHI YOK”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin açıklaması şöyle:

“İleri sürülen iddialar, Türkiye ile bir karşıtlık yaratmanın seçim stratejisi olarak benimsenmesinin yansımalarıdır. Bunun örneklerine daha önce de maalesef rastlanmıştı. Türkiye’nin herhangi bir şekilde seçim malzemesi yapılması kabul edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tüm dünyada etkili olan salgın yüzünden yaşanan gerek ekonomik daralma, gerek sağlık sistemindeki aksaklıkların giderilmesine yönelik faaliyetlerin, seçim yasakları yüzünden aksamaması için gösterdiği olağanüstü çabayı seçime müdahale olarak yansıtmanın hiçbir izahı yoktur.

Salgınla mücadelenin daha düzenli yürütülebilmesi için bir hastane inşaatını zamanında bitirmek üzere yapılan geceli gündüzlü çalışmaları, bütün hanelerde su sıkıntısı çekilirken hava koşullarına rağmen günde üç vardiya çalışan ekiplerin gayretlerini, ekonomik daralmayı telafi edebilmek için toplumun her katmanına yapılan katkıların seçime müdahale olarak görülmesi anlaşılabilir değildir.

Bu ve benzeri çalışmalar nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını seçimlere müdahale ekibi olarak ilan eden anlayışı kınıyor, takdiri Kıbrıs Türk halkının vicdanına bırakıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun bütün kurumları, Kuzey Kıbrıs Türk seçmeninin tercihinin kutsal bir hak olduğu bilinciyle hareket etmeye devam etmektedir ve edecektir.

Söz konusu gazete manşetindeki çirkin ifadelere karşı gereken hukuki işlemler için çalışmalar başlatılmıştır.”