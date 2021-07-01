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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu YÖDAK’ı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’na (YÖDAK) ziyarette bulundu.

01 Temmuz 2021 Perşembe 17:45
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu YÖDAK’ı ziyaret etti
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Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’na (YÖDAK) ziyarette bulundu.
Çavuşoğlu’na, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da eşlik etti.
YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Çavuşoğlu’nu kapıda karşıladı. 

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Basının sadece girişte görüntü almasına imkan verildi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

 

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Son Güncelleme: 01.07.2021 18:01
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