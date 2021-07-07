Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’de

OKTAY İLE BİRLİKTE TC’DEKİ TEMASLARINI TAMAMLAYAN CUMHURBAŞKANI TATAR DA ADAYA DÖNDÜ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temas ve incelemelerde bulunmak üzere bugün KKTC’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ı KKTC’ye getiren özel uçak 16.40’da Ercan Havalimanı’na indi.

Cumhurbaşkanı Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı Ercan’da Meclis başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bazı bakanlar ve üst düzey yetkililer karşıladı.