Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Sennaroğlu’nu kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nu kabul etti.
08 Haziran 2021 Salı 15:30
Son Güncelleme: 08.06.2021 16:41
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nu kabul etti.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nu kabul etti.