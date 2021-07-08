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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yenierenköy’ü ziyaret etti

08 Temmuz 2021 Perşembe 16:15
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yenierenköy’ü ziyaret etti

OKTAY’DAN VON DER LEYEN’E CEVAP: “KIBRIS’IN TÜRK TARAFINDA BAĞIMSIZ BİR DEVLET VARDIR. HİÇ KİMSENİN ONAYINA DA İHTİYACI YOKTUR”
“BU DEVLET BAĞIMSIZDIR, BU DEVLET EŞİTTİR, GÜÇLÜDÜR, DİMDİK DE AYAKLARININ ÜZERİNDEDİR” 
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN CUMHURBAŞKANINA NE SÖYLEYİP NE SÖYLEMEMESİ GEREKTİĞİ GİBİ BİR HADSİZLİĞE HİÇ KİMSE KALKIŞMASIN”
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB’nin Kıbrıs’ta çözümün ne olmaması gerektiğini ifade edenlerle yan yana durduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Van Der Leyen’in açıklamalarına tepki gösterdi.
Oktay,  Avrupa Komisyonu Başkanı’nın “Kıbrıs’ta asla ve asla iki eşit devletten veya Kıbrıs Türk tarafından bir devletten söz edemezsiniz” sözlerine karşılık “Kıbrıs’ın Türk tarafında bir devlet vardır. Bu devlet bağımsızdır bu devlet eşittir, güçlüdür, dimdik de ayaklarının üzerindedir. Başka hiç kimsenin onayına da ihtiyacı yoktur” dedi.
Leyen’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine de tepki gösteren Oktay, “Türkiye Cumhuriyeti’ne, hele hele Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ne söyleyip ne söylememesi gerektiği gibi, veya nasıl davranıp nasıl davranmaması gerektiğin gibi bir hadsizliğe de hiç kimse kalkışmasın” dedi.
Kıbrıs’ın asli unsurunun Türkler olduğunu, adayı sonradan işgal edenlerin  adanın diğer tarafında  olduğunu söyleyen Oktay, “İşgalcilerle bir olup sonrasında  da burada 450 yıldır var olan Kıbrıs’ın asli unsuruna haklarını vermek diye  bir şey söz konusu olmaz. Türk milleti hiç kimseden hakkını istemez, hakkını söke söke alır. Bizim hiç kimseden hak dilendiğimiz yok” dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yenierenköy Belediyesi sosyal tesisinde bölge halkı ile bir araya geldi.
Tesise gelişinde davul zurna eşliğinde folklor gösterisiyle karşılanan Oktay’a toplantıda, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve bazı bakanlar eşlik etti.
Oktay vatandaşlara hitabında, her zaman barışın yanında olduklarını, 20  Temmuz’u da barış ve   Özgürlük Bayramı olarak ifade ettiklerini söyleyerek, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türkü’nün esaretten kurtulduğu, Rum-Yunan ikilisinin her türlü işgal hareketine dur denilen gün olduğunu söyledi.
“Türkiye barışın yanındadır. Türkiye her türlü barışçıl çabalara destek verdiğini her ortamda ifade etmektedir” diyen Oktay, “Biz adada iki eşit devletin, iki bağımsız devletin aynı masaya oturarak nasıl birlikte yaşayabilecekleri nasıl adayı yönetebilecekleriyle alakalı konuşmaları taraftarıyız” diye devam etti.
Diğer çözüm önerilerinin 1960’lı yıllardan beri denendiğini ve çözüm alınamadığını vurgulayan Oktay çıkmaz ve sonu olmayan  konuşmalar zincirine artık tahammülleri olmadığını kaydetti.

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Oktay, 60 yıldır federasyon dahil  hiçbir çözüme yanaşmayan Rum-Yunan ikilisi ve destekçilerinin birden bire federasyon  aşığı olduklarını kaydederek “60 yıldır aklınız neredeydi?” diye sordu.
“Kıbrıs Türkü’nün kaybedecek vakti yoktur. Bizim oyalanacak vaktimiz de yoktur” diyen  Oktay, verilen sözler tutulmadığı halde  AB üyeliği dahil üyelikler verilerek ödüllendirilen Rum-Yunan ikilisi ile Rum-yunan ikilisine esir olan ve dış politikasını bu ikilinin  istekleri doğrultusunda belireyen AB’nin nasihatlerine ihtiyaçları olmadığını vurguladı.
 
Oktay, “Konuşmak istiyorlarsa sahada olan  gerçekler ve gerçeklikler üzerinden ileriye bakmak istiyorlarsa yeni şeyler konuşmak istiyorlarsa buradayız” dedi.
“Bizim işimiz gücümüz var. İşimiz  bağımsız, eşit, egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kendi ayakları üzerinde duran ve üreten bir yapıya dönüştürmek için  yapacağımız bitirmemiz gereken projelerimiz var” dedi.
Oktay tarımdan sanayiye, sağlıktan turizme, eğitimden gençlik ve  spora her alanda yapacakları olduğunu ifade ederek,  yapılan projelerle ilgili bilgi verdi.
 KKTC hükümetiyle çok yoğun bir şekilde uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Oktay, 500 yataklı hastanenin temelini bu yıl içinde atacaklarını söyledi.
Oktay üreten bir Kıbrıs deyince, eğitim ve turizm yanında sanayisinin de olmasını istediklerini, fabrikaların  olacağı bir organize sanayi bölgesini kurmak istediklerini bununla ilgili her türlü çalışmayı yaptıklarını Türkiye olarak hazır olduklarını kaydetti.
Oktay, Güzelyurt ovasına ilk sulama suyunu sonbaharda vermeyi planladıklarını, Mesarya ile ilgili projenin başladığını ve bitirilmesinin 3-4 yılı alacağını  ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs’a geldiklerinde kendilerini misafir olarak görmediklerini belirterek,  “Kendimiziz, biriz beraberiz acı günümüzde tatlı günümüzde  her daim bir ve beraberiz, dayanışma içerisindeyiz” dedi.
Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da, Türkiye’nin  pandemi hastanesi yaparak ve 500 bin doz aşı göndererek her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.
Yeşilırmak, ”Güvencemizi sağlayan Türkiye, istikbalimizi, istiklalimizi ve bekamızı sağlayan yine ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’miz. Mavi Vatan’daki hak ve çıkarlarımızı koruyan  yine her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’miz” dedi
Yeşilırmak, Türkiye ve KKTC’nin et ve tırnak gibi olduğunu kaydederek, “Güçlü Türkiye, güçlü KKTC” dedi.

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Son Güncelleme: 08.07.2021 16:59
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