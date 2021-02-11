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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin setini ziyaret etti

11 Şubat 2021 Perşembe 20:45
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin setini ziyaret etti
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OKTAY:” BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTADA,  İKİ EŞİT EGEMN DEVLET TEMELİNDE  BİR ÇÖZÜM DİYORUZ. ÇÜNKÜ BİZ KIBRIS TÜRKÜ’NÜN AYNI ZULMÜ, AYNI HAKSIZLIĞI, AYNI KATLİAMLARI   TEKRAR YAŞAMASINA NE GÖNLÜMÜZ RAZI OLUR NE DE TÜRKİYE  CUMHURİYETİ OLARAK, MİLLET OLARAK BUNA MÜSAADE EDERİZ.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  TRT İçin çekilen “Bir Zamanlar Kıbrıs” isimli dizinin  setini  Gazimağusa İTÜ  Kampüsünde ziyaret etti.

Fuat Oktay’a ziyareti sırasında, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti.

Dizide, kullanılan silahların, araçların ve otomobillerin sergilendiği alanı gezen Oktay, dizinin yönetmeni Hakan İnan’dan bilgi aldı ve oyuncularla da sohbet etti.

Dizinin, Kıbrıs’ta bir işgali ve  Kıbrıs Türk halkının  gördüğü zulmü anlattığını kaydeden Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti adına dizi ekibine ve oyunculara teşekkür etti, “Sonsuza kadar  yanınızdayız” diyerek destek belirtti.

Daha  sonra Başbakan Saner ile birlikte  dizinin ilk bölümünden küçük bir bölüm izleyen Oktay yaptığı kısa açıklamada,,  izlerken  duygulanmakla kalmadıklarını, aynı olayları tekrar yaşadıklarını vurguladı.

“Bunlar  senaryodan, sahneden ibaret değil, tarihin gerçekleri” diyen  Oktay,  dizde anlatılan olayların hayatta olan şahitleri bulunduğunu kaydetti.

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Binbaşı İlhan’ın eşi ve çocuklarının katledilmesine dikkat çeken Oktay, bu olayın arkasında  ağlayan çocuklara ve kadınlara zulmedecek kadar   kin ve nefret tohumu besleyen EOKA ve Enosis’in olduğunu  ifade etti.

Oktay, “63’ü  anlatıyor bu olay ama  aslında 1878’le başlayan zulmü görüyoruz. 1571’den itibaren tamamen bizim olan  450 yıldır burada olduğumuz  toprakların asil  ev sahibi olan bir nesil. Neredeyse  azınlıksınız  denilecek şekilde,  neredeyse  utanmasalar  diyeceğim ama  öyle bir şey olmadığı için de işgalcisiniz dercesine sonradan gelip buranın asil sahiplerine  zulmeden bir dönemi canlandıran  hepinize yürekten teşekkür ediyorum. “ dedi.

Kıbrıs’taki  çözüm arayışlarına değinen Oktay, “Bugün geldiğimiz noktada,  iki eşit egemen devlet temelinde  bir çözüm diyoruz. Çünkü biz Kıbrıs Türkü’nün aynı zulmü, aynı haksızlığı, aynı katliamları tekrar  tekrar yaşamasına ne gönlümüz razı olur ne de Türkiye  Cumhuriyeti olarak, millet olarak buna müsaade ederiz.” Şeklinde konuştu..

“Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi”, 1963 Kanlı Noel olaylarından başlayarak Kıbrıs’ta yaşanan olayları konu alıyor.

Yönetmenliğini Hakan İnan’ın yaptığı dizide  başrollerde  Ahmet Kural, Pelin Karahan,, Serkan Çayoğlu,  Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler yer alıyor.

Mart ayı sonu  TRT ekranlarında  yayınlanmaya başlanacak olan dizinin  ilk etapta 1963-1968 dönemini anlatan 28 bölümden oluşması bekleniyor. İkinci etapta ise 1974’e kadar olan dönemin çekilmesi hedefleniyor

KKTC’de bir çok mekanda çekilen dizinin yüzde 70’i tarihsel gerçeklerden, yüzde 30’u dramadan oluşuyor.

Dizi çekilirken  çok geniş kapsamlı arşiv araştırması yapıldığı   Türkiye ve KKTC’deki  birçok tarihçiden de danışmanlık hizmeti alındığı ifade ediliyor.

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Son Güncelleme: 11.02.2021 21:47
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