Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Saner ile birlikte Vadili’yi ziyaret etti

Oktay, Vadili Belediye Binası’nda bölge belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’den gelen suyun sulama amacıyla Mesarya ile buluşturulmasının ardından bölgenin kalkınmasının hız kazanacağını söyledi.

“TARIMDAKİ PROJELER DEVAM EDECEK, ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK“

Fuat Oktay, tünelle birlikte Mesarya Ovası’na da can suyunun ulaşacağını hem bölge topraklarının verimliliğinin hem de gelirin artacağını ifade etti. Oktay, tarımdaki projelerin devam edeceğini bunun yanısıra gençlere de spor tesisi ve altyapı çalışmalarının tamamlanması için de çalışmaların sürdüğünün müjdesini verdi.

500 yataklı hastane projesini bu yıl içerisinde tamamlamayı, Havalimanını ise kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Oktay, “Ada’nın en büyük havalimanı olacak. Salgın sonrasına daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Turizm de ayağa kalkacak” dedi.

Alternatif sanayi çalışmalarının devam ettiğini de belirten Fuat Otay bunun için yasal değişiklik gerektiğini başbakan Saner’le çalışmaları sürdüklerini de aktardı.

“Kıbrıs Türk halkı adanın 500 yıllık asli unsurudur” diyen Fuat Oktay, “ Hep birlikte inşalah çok daha güzel bir ülke yaratacağız. KKTC devletini güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz Eşit egemen bir devlet olarak KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesidir. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vadilili olan Bağımsız milletekili Hasan Topal da KKTC’nin egemen bağımsız bir devlet olduğuna vurgu yaparak bu yönde sonuna kadar ğüzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti ve Fuat Oktay’a bir kitabını takdim etti.

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan da minnet ve şükran duygularını ifade ederek devlet olmanın önemine dikkat çekti.

SANER: MESARYA’DAN DAHA VERİMLİ ŞEKİLDE YARARLANACAĞIZ

Başbakan Ersan Saner ise Anadolu’nun sağlıklı ve tertemiz sularının Geçitköy barajına dolduktan sonra tünelle Güzelyurt ve meserya ovalarına ulaşacağını aktararak, kuru tarımla anılan Mesaryadan daha verimli şekilde yararlanılabileceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Anavatanda ne varsa KKTC’de de olacak’ sözünü hatırlatan ve “bu sözün hayat bulduğunu her gün görüyoruz” diyen Saner, “ekonomik kalkınmamızın önünde kimse duramayacak” şeklinde konuştu.

PAKDEMİRLİ: “SUYUN GÖTÜRÜLDÜĞÜ YERDE KAZANÇ ARTIYOR, GENÇLER GÖÇ ETMİYOR”

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de su herzaman hayattır diyerek suyun önemine işaret etti.

Erdoğan hükümetleri döneminde Cumhuriyet tarihinin en fazla barajlarının yapıldığına işaret eden Pakdemirli, “bozkır ve yeşilin buluşmasında mutlaka yeşil kazanmalı”dedi.

Geçitköy barajında şuanda yüzde 95 doluluk olduğuna da dikkat çeken Pakdemirli, “Mesarya’ya buradan gelecek suyla bölge kalkınacak cennet adamız daha da cennet bir hale gelecek bunun için hertürlü çabayı sarfedeceğiz” ifadesini kullandı.

“Vadili köyü Mesarya ovasına gelecek suyla kalkınacak” diyen Pakdemirli, “Biz suyu nereye götürdüysek, gelirler 2 misli, 3 misli, 5 misli artıyor. O bölgelerden göç diye birşey kalmıyor. Gençlerimiz orada kalıyor, para kazanıyor, geleceğe daha umutla bakıyor” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bölge halkının sorunları da dinlendi.