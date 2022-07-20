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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı Tatar’a Kutlama Mesajı

20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:00
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı Tatar’a Kutlama Mesajı

“Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ancak sahadaki gerçekleri esas alan bir çerçeveyle mümkündür”

“Türkiye, Ada’daki iki taraf arasında, her iki halkın yararına olacak şekilde iş birliği yapılmasına yönelik Zat-ı Devletlerince yapılan önerileri de aynı anlayışla desteklemektedir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz  Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kutlama mesajı gönderdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmasının ancak sahadaki gerçekleri esas alan bir çerçeveyle mümkün olacağını belirterek, “Bu anlayışla, Zat-ı Devletlerince geçtiğimiz yıl Cenevre’de sunulan, öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, bunu müteakip Ada’da iki devletin kendi aralarında işbirliği modellerini müzakere etmesine yönelik çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.” dedi.   

Türkiye’nin Türkiye, Ada’daki iki taraf arasında, her iki halkın yararına olacak şekilde işbirliği yapılmasına yönelik  Cumhurbaşkanı Tatar tarafından yapılan önerileri de aynı anlayışla desteklediğini vurgulayan Erdoğan, söz konusu önerilerin hayata geçirilmesinin, ayrıca Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde bir çözüme ulaşılmasının sadece Kıbrıs’a değil, Doğu Akdeniz bölgesinin barış, refah ve istikrarına da önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkının ilanihaye çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmasına seyirci kalmayacağını da ekledi.

Erdoğan’ın Tatar’a gönderdiği kutlama mesajının tam metni şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Kardeşim,

Ada’nın egemen eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının hakkına, hukukuna, varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsü ebediyen tarihe gömen,  Kıbrıs Türkü’nün barış ve özgürlük ortamına kavuştuğu Kıbrıs Barış Harekâtımızın 48. yıl dönümü münasebetiyle milletim ve şahsım adına Zat-ı Devletleri’ni ve şahsınızda tüm Kıbrıs Türk halkını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Tarihsel süreç içerisinde her daim barışa ve çözüme olan bağlılığını kanıtlayan Kıbrıs Türk halkı, maruz bırakıldığı hukuk ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen, birlik ve dayanışma bilinci ve hukukuna sahip çıkma kararlılığıyla her türlü sınamanın üstesinden gelebilecek kudrete ve iradeye sahip olduğunu her vesileyle göstermiştir.

Ortak tarihi tecrübemiz ışığında, şüphesiz ki, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ancak sahadaki gerçekleri esas alan bir çerçeveyle mümkün olacaktır. Bu anlayışla, Zat-ı Devletlerince geçtiğimiz yıl Cenevre’de sunulan, öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, bunu müteakip Ada’da iki devletin kendi aralarında iş birliği modellerini müzakere etmesine yönelik çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.  

Türkiye, Ada’daki iki taraf arasında, her iki halkın yararına olacak şekilde işbirliği yapılmasına yönelik Zat-ı Devletlerince yapılan önerileri de aynı anlayışla desteklemektedir.

Şüphesiz ki, bu önerilerin hayata geçirilmesi; ayrıca, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde bir çözüme ulaşılması sadece Kıbrıs’a değil, Doğu Akdeniz bölgesinin barış, refah ve istikrarına da önemli katkılar sağlayacaktır.

Bununla beraber, hiç kimse, Anavatan Türkiye’nin,  Kıbrıs Türk halkının ilanihaye çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmasına seyirci kalmasını beklememelidir. Bu adaletsizliği ortadan kaldırmak, Kıbrıs Türk halkının lâyık olduğu müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlamak maksadıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sarsılmaz dayanışma anlayışımız içerisinde haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin yükselen bölgesel ve küresel rolü, şüphesiz ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istikbali için en büyük güvence olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle, büyük Türk Milleti ve şahsım adına Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı’nı gönülden kutluyor, bu kutlu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refah, esenlik ve mutluluğunun ilelebet devamı için en iyi dileklerimi iletiyorum.”         

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Son Güncelleme: 20.07.2022 12:10
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