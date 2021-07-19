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Türkiye Belediyeler Birliği heyetinden Girne Belediyesi’ne ziyaret

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Belediyeler Birliği heyeti, bugün Girne Belediyesi’ni ziyaret etti. 

19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:05
Türkiye Belediyeler Birliği heyetinden Girne Belediyesi’ne ziyaret

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zoroğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici’den oluşan heyetin Girne Belediyesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da hazır bulundu. 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliği heyetini Kuzey Kıbrıs’ta Girne’de görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Kıbrıs Türk belediyelerinin, Türkiye’deki belediyeleri yakından izlediğini dile getirdi.
Türkiye’deki belediyeciliğin, ilerleme göstererek, dünyaya örnek teşkil edecek bir noktaya geldiğini söyleyen Güngördü, KKTC’de de, 1995’ te Belediyeler Yasasının gündeme gelmesiyle bir ilerleme yaşandığını ifade etti. 
Yerel yönetimlerin insana hemen dokunabilen bir organizasyon olduğunu, insanların merkezi yönetimden önce yerel yönetime ulaştığını anımsatan Güngördü, bunun en somut örneğinin Covid 19 salgını döneminde görüldüğünü kaydederek, bu süreçte yapılan çalışmalara değindi.

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Girne Belediyesi’nde, ortak akla dayanan yönetim ilkesiyle birçok çalışma yapıldığını bu kapsamda sivil toplum örgütleri, vatandaşlar, meslek örgütleri ve muhtarların katılımıyla kent kurultayı düzenlendiğini, kent yönetiminde çocuk ve gençlerin fikrini almak için çocuk meclisi ve gençlik platformu oluşturulduğunu belirten Güngördü, amaçlarının kenti ortak akılla yönetmek olduğunu kaydetti.  
Girne Belediyesi’nin Lefkoşa’dan sonra imar planına sahip ikinci kent olduğunu dile getirerek imar planı hakkında bilgi veren Güngördü, turistik tesislerin, casino, restoran ve eğlence yerlerinin en yoğun olduğu kent olan Girne’nin cazibe merkezi olduğunu söyledi. 
Nüfus yoğunluğu ve önceden planlama yapılmamış olması nedeniyle, kentin en ciddi iki sorununun trafik ve atık sular olduğunu anlatan Güngördü, Girne Belediyesi Sosyal İşler Birimiyle de son 2 yılık süreçte önemli işlere imza atıldığını söyledi. 
 

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Son Güncelleme: 19.07.2021 15:13
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