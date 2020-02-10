Türkeli ve Alayköy Civarında Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında olacak.
10 Şubat 2020 Pazartesi 13:04
Son Güncelleme: 10.02.2020 16:48
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesislerde elektrik kesintisine gidilecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında olacak.