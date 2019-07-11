Turkcell, Gsm Hatlarının Güney Kıbrıs’ta Nasıl Kullanılacağını Açıkladı

TİCARET ODASI MEMNUNİYETİNİ BİLDİRDİ

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Kuzey Kıbrıs Turkcell, artık Güney Kıbrıs’ta da GSM hatlarının rahatça kullanılabileceğini ve iletişimdeki sınırların ortadan kalktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, hatların karşılıklı kullanımıyla ilgili mutabakata varıldığı ve hem Kuzey, hem de Güney kesimdeyken arama yapılabileceği belirtildi.

Bu arada Kuzey Kıbrıs Turkcell internet sitesinde duyurulan tarifeye göre, Güney Kıbrıs’ta Türkcell hattıyla KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs yönünde yapılacak aramalarda dakika başına 4 TL ücret ödenecek.

KÜÇÜKÖZDEMİR’İN AÇIKLAMASI

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir konuyla ilgili açıklamasında, yeni uygulamanın tüm ada halkına hayırlı olmasını diledi. Küçüközdemir, Turkcell olarak her zaman müşterilerinin yanında olduklarını ve onların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Dünyada iletişimin özgürce yapılabilmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirten Küçüközdemirbu anlamdaki tüm gelişmelere sıcak baktıklarını vurguladı. Küçüközdemir, “Artık Güney Kıbrıs’ta da konuşup mesajlaşabilmek için anlaşmaların sonuçlanması sevindiricidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rum Lider ile yaptığı görüşmenin olumlu sonucu ile birlikte bizler de bunu halkımızla paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

NASIL KULLANILACAK ?

Kuzey Kıbrıs Turkcell hattının Güney Kıbrıs’ta kullanmak için roaming servisinin özel olarak açılması gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler hatlarını Güney Kıbrıs’ta kullanıma açmak istiyorsa GUNEY yazıp 1717’ye mesaj göndermesi; uygulamayı kapatmak için isee KUZEY yazıp 1717’ye mesaj göndermesi yeterli olacak.

Servis aktif olduğunda abone bilgilendirme SMS’i alacak. Güney Kıbrıs’ta geçerli olacak bu uygulama, abonelerin telefon görüşmesi ve kısa mesaj (SMS) kullanımı için geçerli olacak. İnternet kullanımıyla ilgili teknik çalışmalar devam ettiğinden henüz yürürlüğe girmedi.

Güney Kıbrıs tarifesinden ücretlendirilmemek adına, servisi Güney Kıbrıs’a geçiş yaparken aktif edip, Kuzey Kıbrıs’a geri dönünce veya kullanmak istenmediği zaman kapalı bulundurmak gerekiyor.

Detaylar Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi internet sitesi www.kktcell.com’da yer alıyor.

TİCARET ODASI MEMNUNİYETİNİ BİLDİRDİ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), uzun süreden beri üzerinde çalışılan mobil telefonların Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta karşılıklı olarak kullanılabilmesi çalışmasının başarıla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Odadan yapılan açıklamada, Kıbrıs sorunu çözümlenmeden de iki halkın ilişkilerini geliştirecek, ada üzerindeki yaşamı kolaylaştıracak güven yaratıcı önemler almanın mümkün olduğuna vurgu yapılarak, üzerinde çalışılmakta olan benzer projelerin de başarı ile sonuçlanmasıtemennisinde bulunuldu.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı’yı ve Kıbrıslı Rum lider Sayın Anastasiadis’i tebrik ederiz” ifadeleri kullanıldı.

(RU/FEZ)



