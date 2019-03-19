Turkcell Girne Yarı Maratonu 14 Nisan’da Yapılacak

GİRNE BELEDİYESİ VE KKTC ATLETİZM FEDERASYONU İŞ BİRLİĞİNDE “YARDIMA KOŞUYORUZ” SLOGANIYLA GERÇEKLEŞECEK MARATONDAN ELDE EDİLECEK GELİR 3 KURUMA BAĞIŞLANACAK

Lefkoşa, 19 Mart 19 : Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde “Turkcell Yarı Maratonu 14 Nisan’da gerçekleştirilecek.

“Yardıma koşuyoruz” sloganıyla koşulacak “Turkcell Girne Yarı Maratonu” ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Girne Grand Pasha Otel’de gerçekleşen toplantıda maratonun gelirinin; SOS Çocuk Köyü Derneği, Girne 18 Yaşüstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Kordonboyunda başlayıp aynı yerde sona erecek maraton, “3, 7 ve 21 kilometre” olmak üzere erkek ve kadın kategorilerinde gerçekleşecek. Kayıtlar önümüzdeki günlerde başlayacak.

GÜNGÖRDÜ: “ULUSLARARASI OLMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü basın toplantısında yaptığı konuşmada, sportif bir etkinlik yanında sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği olacak “Turkcell Girne Yarı Maratonu’nu” Atletizm Federasyonu ile iş birliği içinde Girne’de düzenleyecek olmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Güngördü, yapılan girişim sonucu, 21 kilometre parkurunun Uluslararası Atletizm Federasyonu Birliği (IAAF) ve Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Yarışları Birliği (AIMS) tarafından tescil edildiğine dikkat çekti.

Güngördü, yarı maratona yurtdışından koşucuların getirileceğini ve gelecek yıl uluslararası olması için çalışmaların başlatılacağını kaydetti.

Güngördü, yarı maratona ikinci kez isim sponsoru olan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e, katkı koyan ve destek veren tüm kurum ile kuruluşlara teşekkür ederek, herkesi maratona katılmaya davet etti.

(RU/ÖK)