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Turkcell: “Kadınların başarısı ve gücünü hayatımızın her anında hissediyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü (V) Murat Küçüközdemir sektörde kadın istihdamı yaratan kurumlar arasında ilk sıralarda yer aldıklarına değinerek kadının her alandaki başarısı ve gücünün önemine vurgu yaptı.

07 Mart 2021 Pazar 19:00
Turkcell: “Kadınların başarısı ve gücünü hayatımızın her anında hissediyoruz”
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Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü (V) Murat Küçüközdemir sektörde kadın istihdamı yaratan kurumlar arasında ilk sıralarda yer aldıklarına değinerek kadının her alandaki başarısı ve gücünün önemine vurgu yaptı.

Murat Küçüközdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Küçüközdemir, kadının her alandaki gücüne ve yarattığı değere inancının tam olduğuna vurgu yaptığı açıklamasında Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak da bu vizyonla ilerlediklerinin altını çizdi. Özel sektörde, en fazla kadın istihdamı yaratan kurumlar arasında olduklarını söyleyen Küçüközdemir bunu ifade etmenin gururunu yaşadığını belirtti. %50’ye yakın kadın çalışanları olduğuna değinen Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti:

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“Teknoloji sektöründe gerek kadın yönetici gerekse kadın çalışan sayısı olarak %50’ye yakın bir oranla çalışmak gerçekten gurur verici. Kadınların her sektörde daha fazla sayıda ve daha görünür olmalarını destekliyoruz. İşimize olduğu kadar ülkemize ve müşterilerimize değer vererek çalışıyor, kadının yaşamımızda ve iş hayatındaki önemini ve yarattıkları gücü biliyor bundan onur duyuyoruz. Pandemi sürecinde ev ve iş dengesini bir arada yürütmek hepimiz için oldukça zor. Kadınların birden fazla işi yönetme yeteneğine bu zor dönemde bir kez daha şahit olduk. Bu bağlamda teknolojinin kalbindeki çalışma arkadaşlarım dâhil tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum.”

“TEKNOLOJİNİN KALBİNDEKİ KADINLAR”

Kadın çalışan / yönetici sayısı ve görünürlüğünün artırılmasının çok önemli olduğu vurgusunu yapan Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Teknolojinin Kalbindeki Kadınlar” başlığıyla röportajlardan oluşan bir çalışma gerçekleştirdi. Kadın yöneticilerle gerçekleşen röportajlarda kadın çalışan olmanın avantajlarına değiniliyor, sektörde çalışmak ve kariyer yapmak isteyenlere tavsiyeler veriliyor, iş ile aile hayatını birlikte yürütmenin nasıl fırsatlar tanıdığı aktarılıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell yöneticilerinin yer aldığı “Teknolojinin Kalbindeki Kadınlar” röportajlarına http://kktcll.co/TKK8Mart  linki üzerinden erişilebileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 07.03.2021 19:51
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