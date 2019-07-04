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Turkcell Girne Yarı Maratonu geliri 3 kuruma bağışlandı

Turkcell Girne Yarı Maratonu geliri 3 kuruma bağışlandı

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:29
Turkcell Girne Yarı Maratonu geliri 3 kuruma bağışlandı

Girne Belediyesi ve  Atletizm Federasyonu iş birliğinde “Yardıma koşuyoruz” sloganıyla 14 Nisan  tarihinde gerçekleşen Turkcell Girne Yarı Maratonu’ndan  elde edilen gelir 3 kuruma bağışlandı.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SOS Çocukköyü Derneğine 101 bin 826.50 TL,  Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezine 101 bin 826.50 TL ve Akan Gürkan Eğitim Vakfına 20 bin TL bağışta bulunuldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Turkcell Girne Yarı Maratonu’na katkı koyan kurum, kuruluş ve sponsor olan firma temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, dereceye giren koşuculara hediyeleri verildi.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmada, belediyenin organizasyonun  tamamını  üstlenmesiyle bu yıl  maratonun geçen yıla göre daha başarılı geçtiğini söyledi.

Güngördü, geçen yıl 2 bin 700 kişinin maratona kayıt yaptırdığını, bu yıl ise 5 bin 404 kişinin maratonda yer almak için kayıt olduğunu söyledi.

Güngördü, kayıtlar yanında gelirlerde de önemli bir artış olduğunu ifade ederek, geçen yıl 60 bin TL olan bağış miktarının bu yıl 223 bin 652 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

Güngördü, maratona katılan yarışmacılara, KKTC Atletizm Federasyonu’na, Kuzey Kıbrıs Turkcell’e, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ne, Ramadan Cemil İşletmeleri’ne, Grand Pasha Otel’e, Magic Touch Gruba, Mehmet Eminoğlu İnvestment’e, Tayf LTD’e, Birinci Medya Kurumuna, My Şirketler Grubuna, Atakom LTD’e, Sivil Savunma Teşkilatı Girne Bölge Amirliği’ne, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’ne, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’ne, Onbaşı LTD’e, Borucu Süt Ürünlerine, Atensa LTD’e, milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu’na ve basına teşekkür etti.

Son Güncelleme: 04.07.2019 15:54
Anahtar Kelimeler:
Turkcell Girne Yarı Maratonu
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