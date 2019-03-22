Turkcell Girne Yarı Maratonu 14 Nisan’da

MARATONUN GELİRİ SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ, GİRNE 18 YAŞÜSTÜ ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİ VE AKAN GÜRKAN EĞİTİM VAKFI’NA BAĞIŞLANACAK

Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde “Yardıma koşuyoruz” sloganıyla gerçekleşecek Turkcell Girne Yarı Maratonu’ndan elde edilecek gelir üç kuruma bağışlanacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde “Yardıma koşuyoruz” sloganıyla 14 Nisan’da gerçekleşecek “Turkcell Girne Yarı Maratonu” ile ilgili bugün basın toplantısı düzenlendi.

Girne Grand Pasha Otel’de yer alan toplantıda maratonun gelirinin; SOS Çocukköyü Derneği, Girne 18 Yaşüstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı.

Girne Kordonboyu’nda başlayıp aynı yerde sona erecek maraton, “3, 7 ve 21 kilometre” olmak üzere erkek ve kadın kategorilerinde gerçekleşecek. Kayıtlar önümüzdeki günlerde başlayacak.

GÜNGÖRDÜ: “ULUSLARARASI OLMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü basın toplantısında yaptığı konuşmada, sportif bir etkinlik yanında sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği olacak “Turkcell Girne Yarı Maratonu’nu” Atletizm Federasyonu ile iş birliği içinde Girne’de düzenleyecek olmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Nidai Güngördü, yapılan girişim sonucu, 21 kilometre parkurunun Uluslararası Atletizm Federasyonu Birliği (IAAF) ve Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Yarışları Birliği (AIMS) tarafından tescil edildiğine dikkat çekti.

Güngördü, yarı maratona yurtdışından koşucuların getirileceğini ve gelecek yıl uluslararası olması için çalışmaların başlatılacağını kaydetti.

Güngördü, yarı maratona ikinci kez isim sponsoru olan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e, katkı koyan ve destek veren tüm kurum ile kuruluşlara teşekkür ederek, herkesi maratona katılmaya davet etti.