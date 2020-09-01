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Türk-sen’den El-sen’e Destek

BIÇAKLI: “DEVLET ADINA İMZA ATMAK, SONRADA ATTIĞIN İMZAYA SAHİP ÇIKMAMA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR”

01 Eylül 2020 Salı 11:07
Türk-sen’den El-sen’e Destek
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BIÇAKLI: “DEVLET ADINA İMZA ATMAK, SONRADA ATTIĞIN İMZAYA SAHİP ÇIKMAMA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR”

Lefkoşa, 1 Eylül 2020 (.): Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na (El-Sen) destek belirtti.

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Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, 60 MW gücünde santral alımı ile ilgili çalışmaların 45 günde tamamlanmasını öngören, Eylül 2019’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile El-Sen arasında imzalanan protokole atıfta bulunarak, “Devlet adına imza atmak, sonrada attığın imzaya sahip çıkmama kabul edilebilir değildir” dedi. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun alacaklarına da değinen Bıçaklı, “Ayrıca 800 milyon alacağı olan bir kurum alacaklarını toplayamayıp sürekli olarak borç alması ve kurumun ekonomik sıkıntıya sokulması bilerek yapılan bir oyundur” dedi.

Bıçaklı, TÜRK-SEN olarak EL-SEN’in Kuruma sahip çıkma adına yapılacak “Her türlü  yasal eylemde EL-SEN’in yanında” olacaklarını belirtti.

(ID/HÖ) 
 

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