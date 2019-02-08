Türk-sen’den Çeler’e Tam Destek, Çeler\'i Eleştirenlere Kınama

Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkede 40 yıldan sonra çalışma hayatını kayıt altın almak ve emeğin sömürülmesine izin vermemek için bir takım tedbirler alarak, uygulamaya koymak isteyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e tam destek verdiklerini açıkladı.

Bıçaklı ayrıca Ticaret Odası ve Sanayi Odası başkanlarıyla UBP Genel Başkanının Çeler’e yaptığı eleştirileri de kınadı.

Arslan Bıçaklı, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullandı:

“Ticaret odasına,sanayi odasına ve diğer sermaye örgütlerine üyeliğin zorunlu olduğu bir ülkede tercihe bağlı olarak teşvik priminden yararlanmak için ve ülkedeki gençlere sahip çıkmak adına yerli sitihdamı gerçekleştirmek ve emeğin sermaye tarafından sömürülmesini engellmek adına Çalışma Bakanının sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi yapma şartı getirilmesine engel olmaya çalışanlarla karşı duruşumuzu devam ettireceğiz. Ayrıca bu konuda Çalışma Bakanı Zeki Çelere tam destek vermeye devam edeceğiz”

(FEZ/ŞEB)

Arslan Bıçaklı

Genel Başkan