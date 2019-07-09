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Türk Birliği Dayanışma Derneği “ambargolar Altında Kktc” Paneline Katıldı

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : Türk Birliği Dayanışma Derneği, Belçika’da Gent Enderun Vakfı’nın düzenlediği “Ambargolar Altında KKTC” adlı panele  katıldı.

Türk Birliği Dayanışma Derneği “ambargolar Altında Kktc” Paneline Katıldı

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : Türk Birliği Dayanışma Derneği, Belçika’da Gent Enderun Vakfı’nın düzenlediği “Ambargolar Altında KKTC” adlı panele  katıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 16:00
Türk Birliği Dayanışma Derneği “ambargolar Altında Kktc” Paneline Katıldı

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : Türk Birliği Dayanışma Derneği, Belçika’da Gent Enderun Vakfı’nın düzenlediği “Ambargolar Altında KKTC” adlı panele  katıldı.

Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk - Bir) Başkanı Güven Arıklı’nın verdiği bilgiye göre, Arıklı panelde yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın tarihsel sürecini anlattı.

Arıklı, 1983 yılında KKTC kurulduktan sonra yaşanan sürece de değinerek, “Avrupa Birliği'nin iki yüzlü davrandığını, özellikle 2004 Annan Planı döneminde Güney Kıbrıs'ı ödüllendirip, Kuzey Kıbrıs'ı cezalandırma politikası izlediğini” söyledi ve şöyle devam etti:

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“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti sayesinde kimseye muhtaç değiliz. Ambargoların kalkmasını tabi ki istiyoruz. Ama hayatın sonu da değildir. Şanlı bayrağımızın altında özgürce yaşamaktayız. Özellikle Avrupa ve Asya'da güçlü Türkiye'den rahatsız olan ülkeler bulunmaktadır. Bizim sloganımız ise ‘güçlü Türkiye güçlü Türk Birliği güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’. Dünyanın birçok ülkesine gidip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan haksız ambargoları anlatıyoruz ve Türkiye'nin dünyadaki yerine, önemine de değinerek, Türk Birliği kurulması için seminerlere katılıyoruz.”

Arıklı, lobi faaliyetlerinin önemine de değinerek, Avrupa'da yaşayan Türklerin de birlik olması gerektiğine vurgu yaptı.

(EMR/ÖK)  FOTOĞRAFLI

 

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