Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği, Ktös’ü Kınadı

Lefkoşa, 1 Şubat 19 (.): Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği, açıklamalarından dolayı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) aleyhinde, Türkiye Büyükelçiliği önünde kınama eylemi yaptı.



Dernek Genel Başkanı Adil Çümen, eylemde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’de geçen hafta yaptığı konuşmaların ardından, Türkiye ve Çavuşoğlu’nu eleştiren KTÖS’ü açıklamalarından dolayı kınayan bir bildiri okudu.



Açıklamada, Türkiye’nin 1974’te, Garanti ve Güvenlik Antlaşmalarının verdiği hak ile Kıbrıs’a müdahalede bulunduğu; Türkiye Kıbrıs’a müdahale etmeseydi, Atlılar, Sandallar, Muratağa ve Taşkent katliamları gibi daha çok katliamların yapılacağı kaydedildi.



Türkiye Cumhuriyeti hakkında kötü açıklamalar yapan KTÖS ve bu sendika ile aynı düşünen kesimlerin kınandığı açıklamada, Yeniden Doğuş Partisi’ne de koyduğu tavırdan dolayı teşekkür edildi.



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Haber: İbrahim Diran Fotoğraf: Hüseyin Sayıl





