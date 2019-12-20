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Türk Ajansı Kıbrıs’ın 46. Kuruluş Yıldönümü…

ÖZERSAY TAK MÜDÜRÜ GÜRDALLI VE YÖNETİN KURULU ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Türk Ajansı Kıbrıs’ın 46. Kuruluş Yıldönümü…

ÖZERSAY TAK MÜDÜRÜ GÜRDALLI VE YÖNETİN KURULU ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

20 Aralık 2019 Cuma 15:44
Türk Ajansı Kıbrıs’ın 46. Kuruluş Yıldönümü…

ÖZERSAY TAK MÜDÜRÜ GÜRDALLI VE YÖNETİN KURULU ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Lefkoşa, 20 Aralık 19 : Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 46. Kuruluş yıldönümü nedeniyle TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve Yönetim Kurulu üyeleri Perihan Aziz ile Güven Bengihan’ı kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda saat 15.00’te gerçekleşen kabulde TAK Müdürü Gürdallı, TAK’ın kurulduğu günden bugüne, değişen koşullarda resmi haber ajansı olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü beşirtti. Gürdallı, TAK’ın resmi haber ajansı olması dolayısıyla tarafsız ve objektif olmaya özen gösterdiğini söyledi.

Gürdallı, spekülasyondan uzak, dijital çağın beraberinde getirdiği bilgi kirliliğini de önleyici şekilde, aynı zamanda kamuoyuna doğru haberler sunma rolünü üstlenen TAK’ı önümüzdeki yıl atılacak adımlarla daha da iyi noktalara getirmek istediklerini söyledi.

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ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay da TAK ile aynı yaşta olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, kurumların da insanlar gibi geçen yıllar içerisinde belli değerler biriktirdiğini, TAK’ın bundan sonraki yaşamına toplumun ve devletin menfaatini esas alan bir bilinçle, objektif olarak devam edeceğine inandığını vurguladı.

Ayrım yapmadan, farklı siyasi görüşlerin de seslerinin duyulmasına özen göstererek, esasen Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatleri doğrultusunda yayın yapan TAK’ın ileride daha iyi hizmet verecek noktalara geleceğini söyleyen Özersay, bunun yönetim anlayışıyla da ilgili olduğunu, TAK’ın verdiği hizmeti çeşitlendirme anlamında hükümete düşen görevler de olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanlığı ve TAK yönetimiyle istişare içinde ileriye daha güvenle bakılacak bir yere gelineceğini söyleyen Özersay, bugüne dek verdiği hizmetten dolayı TAK ve çalışanlarına teşekkür etti, ajansın, özellikle seçim dönemlerinde daha da zorlaşan görevini tarafsız ve objektif şekilde devam ettirmesini diledi.

(RU/ŞEB)        FOTOĞRAFLI

Raif Uzkan      Hüseyin Sayıl

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