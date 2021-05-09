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Türk Yunan Formu Kıbrıslı Türk üyelerinden görüşme masasına dönme çağrısı

Türk Yunan Formu Kıbrıs Bölümü Kıbrıslı Türk üyeleri, 5+BM gayrı resmi toplantının uzlaşı ve kapsamlı çözüm yönünde yakınlaşma yerine uzaklaşmayla sonuçlanmasının, Kıbrıs ve bölgesel barış için var olan riskleri artıracağı endişesi yarattığına işaret ederek, liderlere gecikmeden görüşme masasına dönme çağrısı yaptı.

09 Mayıs 2021 Pazar 11:30
Türk Yunan Formu Kıbrıslı Türk üyelerinden görüşme masasına dönme çağrısı
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Türk Yunan Formu Kıbrıs Bölümü Kıbrıslı Türk üyeleri, Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs ile ilgili 5+BM gayri resmi toplantısına ilişkin değerlendirme ve öneriler yaptı.

Toplantının Kıbrıs’taki statükonun sona erdirilmesine yönelik ihtiyaç olan sonucu sağlayamadan sona erdiği kaydedilerek, adadaki iki liderin müzakere zemini üzerinde ortak anlayış olmadığını önceden beyan etmelerine rağmen, bunu yoklamak amacıyla daveti yapan BM’nin de bu olumsuz neticede payı olduğu belirtildi. 

Açıklamada, “Türk tarafının müzakerelerin tekrar başlayabilmesi için "tanınma" ön koşulunu masaya koyması, Rum tarafının ise geçmişte yaşanan başarısızlıklar yaşanmamış gibi davranarak ucu açık müzakereler talep etmesi, zirvenin başarılı olma şansını yok etmiştir” denildi.

Türk Yunan Formu Kıbrıs Bölümü Kıbrıslı Türk üyeleri, girilen tıkanıklıktan çıkmak için her iki tarafın da mevcut pozisyonlarını değiştirmeleri gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

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“Statükoyu sona erdirecek yeni bir yaklaşım, gerçekçi olmayan hedefler koymak yerine müzakereleri takvimli ve sonuç odaklı bir şekilde yeniden kurgulamakla sağlanır. Müzakerelerin bilinen ve kabul edilmiş zeminini değişmek ancak adadaki iki tarafın onayı ile mümkün olabileceğine göre sonuç alınması mümkün olmayan ‘zemin’ tartışmaları ile daha fazla zaman kaybedilmemelidir”

BM Genel Sekreteri raporlarında da ifade edildiği gibi, sürecin bu sefer farklı olması gerektiğini, bu farkı sağlamak için de görüşmelerin ucu açık olmayan bir kurguyla başlatılması gerektiğini savunan Kıbrıslı Türk üyeler, tarafların statükoyu sona erdireceği kesin olan yeni bir süreç için mutabakat sağlaması ve müzakerelerin bu taahhütle kaldığı yerden tekrar başlayıp, bir takvim çerçevesinde bitirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni kapsamlı çözüm planına veya bunun oylanmasında Rum tarafının tekrar ‘Hayır’ demesi halinde, Kıbrıslı Türklerin izole edilmelerine yol açan siyasi statülerinin iyileştirilmesi ve yeni müzakerelere başlamadan önce anlaşmayla kayıt altına alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs’taki her iki lidere de “statükonun sürmesine yol açan ve kutuplaşmaya yol açan politikalar üzerinde ısrar etmek yerine Kıbrıs sorununa birlikte çözüm getirmek için önerilen yöntemlerle yeni bir süreç için gecikmeden görüşme masasına dönme” çağrısı yapıldı.

Değerlendirmenin sonunda “Dünyanın içinden geçmekte olduğu derin kriz ve bunun adamıza olan yıkıcı etkileri de göz önünde tutulduğunda böyle bir güçlü ortak iradeye her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yönde atılacak her adımın destekçisi olmaya devam edeceğiz” denildi.


 

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Son Güncelleme: 09.05.2021 11:57
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