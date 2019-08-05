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Türk-Ten asgari ücretin tekrardan değerlendirilmesi için itirazda bulunacak

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), belirlenen asgari ücretin yeniden görüşülebilmesi için itiraz edeceklerini açıkladı.

Türk-Ten asgari ücretin tekrardan değerlendirilmesi için itirazda bulunacak

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), belirlenen asgari ücretin yeniden görüşülebilmesi için itiraz edeceklerini açıkladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:43
Türk-Ten asgari ücretin tekrardan değerlendirilmesi için itirazda bulunacak

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Asgari Ücret Komisyonu’nun asgari ücreti 3 bin 400 TL yaparak, “çalışanları açlığa mahkûm ettiğini”  savundu.
    
Bıçaklı, “Dört kişilik bir ailenin yaşamını sağlıklı ve insanca sürdürebilmesi için belirlenen Asgari Ücretin yeterli olması asla mümkün değildir” dedi.

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Yeni asgari ücretin tekrardan Asgari Ücret Tespit komisyonunda ele alınabilmesi için itirazda 
bulunacaklarını belirten Bıçaklı, yeni asgari ücrete onay veren Komisyondaki temsilcileri de eleştirdi.

Bıçaklı, Bakanlar ve Milletvekilleri dahil olmak üzere bütün kamu görevlileri ve emeklilerin hayat pahalılığı artışını 1Temmuz’dan itibaren aldığını ancak yeni asgari ücretin 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmasının kabul edilebilir bir uygulama olmadığını da belirtti.

Son Güncelleme: 05.08.2019 11:47
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